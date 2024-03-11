ASELSAN görüntüleri paylaştı! Su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen DERİNGÖZ göreve hazır

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen Deringöz'ün, su altı operasyonları için sadece ihtiyaç karşılayan değil aynı zamanda ihtiyaç oluşturan bir araç olması planlanıyor. Deringöz'ün bu özellikleriyle su altı operasyonlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor.