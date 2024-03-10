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Kalkan-14 operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belge düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel olduğu tespit edilen 25 şüphelinin “Kalkan-14” operasyonu iel yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 10:17 Güncelleme 10 Mart 2024, 11:03
Kalkan-14 operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Çok sayıda kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1'i doktor, 3'ü noter görevlisi, 5'i danışmanlık şirketi sahibi ve 1'i posta görevlisi olmak üzere 25 şüphelinin 'Kalkan-14' operasyonu ile yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi için operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, "İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne İl Göç İdaresi'nin yaptığı bildirim sonucu yapılan incelemelerde yabancı vatandaşların insani veya kısa dönem ikamet belgesi başvurularında ibraz ettikleri kira kontratları, doktor raporları, faturalar ve diğer muhtelif evrakların usulsüz veya sahte olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kamu personelleri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi çeşitli meslek gruplarına sahip insanların bulunduğu şüphelilerin örgütsel faaliyet kapsamındaki hiyerarşik ağ içerisinde sahte belgeler düzenleyerek yüksek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonları düzenleyen İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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