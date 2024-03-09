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Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulunuyor. Terör devleti İsrail'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Tam anlamıyla bir soykırım. Büyük bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Günümüzün Hitler'i olarak Netanyahu ve yanındakiler isimlerini diğer modern dönem canilerinin yanına eklemişlerdir." dedi.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 11:57 Güncelleme 09 Mart 2024, 12:07
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Başkan, kıymetli üyeler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Vakfımızın saygı değer yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizin en köklü güçlü geleneğe sahip teşekküllerinin başında İlim Yayma geliyor. Vakfımız ulu bir çınar misali ilim ve hizmet yolcularını kuşatmaya devam ediyor.

Vakfımız yarım asırdan fazla süredir çalışıyor. Memleket dahilinde ilim yaymayı teşvik için koşturan tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Edebiyete ulaşan vakıf insanlarımızı hürmetle yad ediyorum. 4 yıl önce kaybettiğimiz dava arkadaşımız emektarlarından Yücel Çelikbilek'i özellikle şükranla anmak istiyorum. Allah'ın izniyle bu ocak tütmeye devam ettikçe, vakfımız emektarlarının amel defteri kapanmayacaktır.

Biz de iyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Elbette bunu yaparken minnet borcumuzu vakfımızı çok daha ileriye taşıyarak ödeyeceğiz. Daha fazla öğrenciye destek vereceğiz.

Ortaöğretimden başlayarak ihtyaç sahibi evlatlarımızın yanında olacağız. İlim hazinemizin zenginleşmesini sağlayacağız.

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