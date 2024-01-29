Başkan Erdoğan'ın İsrail'e karşı yaptığı "one minute" çıkışının üzerinden 15 yıl geçti

"ÖLDÜRMEYİ ÇOK İYİ BİLİRSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Peres'e yüksek sesle hitap ederek, "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum." sözleri hafızalara kazındı.