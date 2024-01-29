Başkan Erdoğan'ın İsrail'e karşı yaptığı "one minute" çıkışının üzerinden 15 yıl geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her platformda dünya mazlumlarının sesi oldu.
"Dünya 5'ten büyüktür" diyerek hakikati haykıran Başkan Erdoğan'ın bugün Filistin'de soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'e karşı yaptığı 29 Ocak 2009'da "one minute" çıkışı ise hafızalardaki yerini koruyor.
ONE MINUTE ÇIKIŞININ ÜZERİNDEN 15 YIL GEÇTİ
Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'ndeki "one minute" (bir dakika) çıkışı, üzerinden 15 yıl geçti.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Davos çıkışı hatırlatılarak, "One minute! 15 yıl önce bugün..." notu düşüldü.
NELER YAŞANMIŞTI?
İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı panele o dönem başbakan olan Başkan Erdoğan da davet edildi.
Panele Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da katılım sağladı.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI PERES'E AYAR VERDİ
Panelde, Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışlarıyla moderatör Washington Post yazarı David Ignatius'ın taraflı tutumu karşısında Erdoğan tepkisini gösterdi.
Erdoğan Davos'ta Peres'e ayar verdi (2009)
"ONE MINUTE"
Peres'in Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Erdoğan'nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius'a dönerek "one minute" diyerek, kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulundu.