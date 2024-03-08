Turgut Altınok’tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki: Vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun





Turgut Altınok'a konuyla ilgili şu soru yöneltildi:

DEM Parti Ankara'nın 3 ilçesinde adaylarını geri çektiğini açıkladı. CHP'yle bir ittifak söz konusu İstanbul'daki gibi. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Altınok'tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki!





Altınok kirli iş birliğine sert tepki gösterdi, şu ifadeleri kullandı:

"Yani bu çok üzücü Ankara Milli Mücadelemizin merkezi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Binlerce şehidimiz, gazimiz var. Başkentte iş birliği Ankara adına, başkentimiz adına devletimiz adına çok üzücü. Ne diyor Atatürk? Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Önce vatan. Yani bir kaç belediye, belediye meclis üyesi almak için şöyle bir pazarlığı yapmak ülke adına, devlet adına, birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz adına çok vahimdir."





"ANKARA'NIN TAMAMINDA BİR İŞ BİRLİĞİ GÖZÜKÜYOR"

"Dolayısıyla binlerce şehidimiz, iki ayağını veren, PKK saldırılarında iki gözünü veren nice kahraman gazilerimiz var. Bunlara sorduğumuz zaman vatan sağ olsun diyorlar. Dolayısıyla sadece üç ilçe değil, Ankara'nın tamamında bir iş birliği gözüküyor. Üstelik bu adayların bir tanesi de sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özellikle MHP'den transfer ettiği bir adaydır. Ankaralı bilir bunu. Yani şehitlerin kemikleri sızlıyor."





"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI PKK'YLA İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTIR"

"Gazilerimizi üzüyorlar. Atatürk diyor ki "Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır'. Bakınız hep söylüyorum Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeştir. Bu vatan hepimizin, ayrım yapan vatan haini kalleştir. Bunlarla PKK'yı ayırt etmek lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla DEM ile işbirliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur, yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun. Diyecek başka bir söz yok."





"DEVLETİM BAYRAĞIM DİYEN HİÇ KİMSE BUNU KABUL EDEMEZ"

"Ankaralı bunu kabul etmez. Vatansever Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımız, devletim bayrağım diyen hiç kimse bunu kabul edemez.

Dolayısıyla, kişiler, belediyeler belediye başkanları, partiler gider. Ama baki olan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve kardeşliğimizdir. Dolayısıyla şu an için CHP'nin geldiği nokta maalesef Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor. Olacak iş değil." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN