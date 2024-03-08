SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Turgut Altınok'tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki: Vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ortaklığa çok sert tepki gösterdi. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. Turgut Altınok, DEM'in 3 ilçede adaylarını çekmesiyle ilgili olarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla DEM ile işbirliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur, yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 00:03 Güncelleme 09 Mart 2024, 00:42
Turgut Altınok’tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki: Vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli pazarlıklara şahitlik etmeye devam ediyor. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti 31 Mart Yerel Seçimlerine 'Kandil Uzlaşısı' parolasıyla giriyor.

CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbuldan sonra Ankarada da Kandil Uzlaşısı!CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbuldan sonra Ankarada da Kandil Uzlaşısı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM Ankara için de yeni bir karar aldı. DEM, 3 ilçede aday çıkarmayacaklarını duyurdu.



DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi. Türkdoğan bu ilçelerin Polatlı, Yenimahalle ve Bala olduğunu ifade etti.



Türkdoğan, "Yenimahalle dahil bütün ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var. Bu üç ilçede de kent uzlaşısı kapsamında aday göstermediğimizi de belirtmek isterim" dedi.



Turgut Altınok'a konuyla ilgili şu soru yöneltildi:
DEM Parti Ankara'nın 3 ilçesinde adaylarını geri çektiğini açıkladı. CHP'yle bir ittifak söz konusu İstanbul'daki gibi. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?

Altınok'tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki!



Altınok kirli iş birliğine sert tepki gösterdi, şu ifadeleri kullandı:
"Yani bu çok üzücü Ankara Milli Mücadelemizin merkezi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Binlerce şehidimiz, gazimiz var. Başkentte iş birliği Ankara adına, başkentimiz adına devletimiz adına çok üzücü. Ne diyor Atatürk? Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Önce vatan. Yani bir kaç belediye, belediye meclis üyesi almak için şöyle bir pazarlığı yapmak ülke adına, devlet adına, birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz adına çok vahimdir."



"ANKARA'NIN TAMAMINDA BİR İŞ BİRLİĞİ GÖZÜKÜYOR"
"Dolayısıyla binlerce şehidimiz, iki ayağını veren, PKK saldırılarında iki gözünü veren nice kahraman gazilerimiz var. Bunlara sorduğumuz zaman vatan sağ olsun diyorlar. Dolayısıyla sadece üç ilçe değil, Ankara'nın tamamında bir iş birliği gözüküyor. Üstelik bu adayların bir tanesi de sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özellikle MHP'den transfer ettiği bir adaydır. Ankaralı bilir bunu. Yani şehitlerin kemikleri sızlıyor."



"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI PKK'YLA İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTIR"
"Gazilerimizi üzüyorlar. Atatürk diyor ki "Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır'. Bakınız hep söylüyorum Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeştir. Bu vatan hepimizin, ayrım yapan vatan haini kalleştir. Bunlarla PKK'yı ayırt etmek lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla DEM ile işbirliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur, yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun. Diyecek başka bir söz yok."



"DEVLETİM BAYRAĞIM DİYEN HİÇ KİMSE BUNU KABUL EDEMEZ"
"Ankaralı bunu kabul etmez. Vatansever Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımız, devletim bayrağım diyen hiç kimse bunu kabul edemez.
Dolayısıyla, kişiler, belediyeler belediye başkanları, partiler gider. Ama baki olan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve kardeşliğimizdir. Dolayısıyla şu an için CHP'nin geldiği nokta maalesef Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor. Olacak iş değil."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi
ÖZEL | Okan Buruk’tan güldüren Icardi ve Torreira yorumu! Saçlarını gördüğümde...
Turgut Altınok’tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki: Vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti
Galatasaray’dan Rize’ye yarım düzine gol! Zirveye Demir’ledi!
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP’li İmamoğlu’nun ’sıfırdan metro’ yalanını çürüttü: Algı ve yalanlarınız gerçeği örtemez
Başkan Erdoğan Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programında konuştu | Ekrem İmamoğlu’nun kadınları hedef alan sözlerine tepki
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışında doktor baba detayı! Oğuz Murat Acı’nın avukatından flaş açıklama: Bülent Cihantimur’un işyerinde...
CHP’de ’Köksal’an ’DEM’li krizde Kılıçdaroğlu’nun son hamlesinin şifreleri TAKVİM’de! İmamoğlu’na öyle bir mesaj verdi ki... Alçak ve şahsiyetsiz
İmamoğlu’nun yalanı belgelerle patladı! AK Parti’nin temelini attığı CHP grubunun ’hayır’ dediği metrolara Sıfırdan yaptık diyerek çöktü
Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim
5 ilde kentsel dönüşüme düşük faizli kredi fırsatı! Aylık taksitler ne olacak? Kimler yararlanabilir? Hangi illere verilecek?
Özgür Özel Eskişehir’de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı
SON DAKİKA