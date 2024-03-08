İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı

31 Mart yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak isteyen DEM Parti 'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım atınca Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP ve DEM Parti "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Bu doğrultuda bazı bölgelerde aday çıkarmayan DEM Parti, Demirtaş'ın yerine İBB Eş Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi duyurdu.

PYD'Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan kirli ittifak artık gizli tutulmazken, PKK'ya yakınlığı ile bilinen DEM Parti'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEM Parti İBB Eş Başkan adayı katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi aklamaya çalıştı.