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İşte CHP'nin ortakları! DEM'li Meral Danış Beştaş'tan alçak sözler: Terör örgütü PYD'yi aklamaya çalıştı

Türkiye genel seçimlerde olduğu gibi, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki ittifaka yerel seçimlerde de şahitlik etmeye devam ediyor. CHP'nin yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurduğu DEM Parti'de her geçen gün ayrı bir skandal yaşanıyor. DEM Parti İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi aklamaya çalıştı. Beştaş, PYD'nin terör örgütü olmadığını savundu.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 02:43 Güncelleme 09 Mart 2024, 02:43
İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı

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31 Mart yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak isteyen DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım atınca Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP ve DEM Parti "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Bu doğrultuda bazı bölgelerde aday çıkarmayan DEM Parti, Demirtaş'ın yerine İBB Eş Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi duyurdu.

DEM'li Beştaş terör örgütü PYD'yi aklamaya çalıştı!

PYD'Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
Yaşanan kirli ittifak artık gizli tutulmazken, PKK'ya yakınlığı ile bilinen DEM Parti'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEM Parti İBB Eş Başkan adayı katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi aklamaya çalıştı.



"BİR TEK TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR"
PYD'nin terör örgütü olmadığı savunan Beştaş, "PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı" dedi.

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TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapmıştı. Skandal ifadeler sarf eden Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür" şeklinde konuşmuştu.

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