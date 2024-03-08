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Başkan Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı: 31 Mart'ta AK Partimiz zaferle çıkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı seçim irtibat ofisinin açılışına telefonla bağlandı. Başkan Erdoğan, Abdipaşa halkını en kalbi duygularla selamladığını belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 23:15 Güncelleme 08 Mart 2024, 23:34
Başkan Erdoğan, Bakan Yumaklı’nın Bartın’da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı: 31 Mart’ta AK Partimiz zaferle çıkacak

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Bir dizi ziyaret ve inceleme için kente Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde seçim irtibat ofisinin açılışına katıldı.

Açılışa telefon bağlantısıyla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdipaşa halkını en kalbi duygularla selamladığını belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Erdoğan seçim bürosu açılışına telefonla bağlandı!

Bugüne kadar Abdipaşa'nın duruşu neyse 31 Mart'ta o olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, "31 Mart'ta da sandıkları patlatırcasına inşallah AK Partimiz zaferle çıkacaktır. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah." diye konuştu.

Açılışta AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Abdipaşa Belediye Başkan adayı Yaşar Dönmez de konuşma yaptı.

"İŞLERİ BİTİNCE DE TARUMAR OLDULAR"
Ulus ilçesi Kumluca beldesinde seçim irtibat ofisinin açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizler milletimize efendi değil, hizmetkar olmaya geldik." dediğini ve bu yönde çalışmaya devam ettiğini, kendilerinin de bu şiarla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Altılı masaya atıfta bulunan Yumaklı, "28 Mayıs'tan bir gün sonra herkes eteklerindeki taşı dökmeye başladı. Peki niye tespih tanesi gibi dağıldılar? Çünkü onları bir arada tutan menfaatleriydi. Sizlere hizmet etmek zerre kadar umurlarında değildi. Nitekim işleri bitince de tarumar oldular." diye konuştu.

Yumaklı, yerel seçimlerin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Neden önemli? Sizin ülke olarak kalkınmanıza, şehirlerinizin, illerinizin, ilçelerinizin, beldelerinizin aynı şekilde katılması lazım. Dolayısıyla gerçek belediyeciliğin aslı, esası budur. Şimdi 'Dörtlü olalım, güçlü olalım.' diyeceğim ben. Nedir o? Hükümette güçlü olmak; hamdolsun var. Şimdi illerdeki belediye başkanlarımız kazanacak. Hem Cumhur İttifakı'nın adayları hem de yarışılan yerlerde AK Parti'nin adayları, ilçelerde, aynı şekilde beldelerde de bu bütünlüğü sağladığınızda bizler Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gerekli şartları sağlamış olacağız."

Açılışta, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Bozkurt da konuşma yaptı.

Ardından Ulus ilçesi seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Yumaklı, belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun'un heyecanı görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bakan Yumaklı, yerel seçimlere işaret ederek, "31 Mart'ta vadedenle yapanın, verdiği sözü yerine getirenle tamamen gerçekçi olmayan vaatlerle halkı tavlamaya çalışanların arasındaki bu yarışta elbette sizler, sizler için çalışandan yana tavrınızı koyacaksınız. Bundan en ufak bir şüphem yok. İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'de olduğu gibi bütün illerimizde olduğu gibi gerçek belediyecilikle AK Parti'nin o hizmet ve eser siyasetine sizlerde mührünüzü basacaksınız." ifadelerini kullandı.

Açılışta, milletvekili Aldatmaz, İl Başkanı Arslan ve belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun da konuşma yaptı.

Bakan Yumaklı, daha sonra sektör paydaşları toplantısı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.

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