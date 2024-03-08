Başkan Erdoğan, Bakan Yumaklı’nın Bartın’da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı: 31 Mart’ta AK Partimiz zaferle çıkacak

"İŞLERİ BİTİNCE DE TARUMAR OLDULAR" Ulus ilçesi Kumluca beldesinde seçim irtibat ofisinin açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Bizler milletimize efendi değil, hizmetkar olmaya geldik." dediğini ve bu yönde çalışmaya devam ettiğini, kendilerinin de bu şiarla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Altılı masaya atıfta bulunan Yumaklı, "28 Mayıs'tan bir gün sonra herkes eteklerindeki taşı dökmeye başladı. Peki niye tespih tanesi gibi dağıldılar? Çünkü onları bir arada tutan menfaatleriydi. Sizlere hizmet etmek zerre kadar umurlarında değildi. Nitekim işleri bitince de tarumar oldular." diye konuştu.

Yumaklı, yerel seçimlerin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Neden önemli? Sizin ülke olarak kalkınmanıza, şehirlerinizin, illerinizin, ilçelerinizin, beldelerinizin aynı şekilde katılması lazım. Dolayısıyla gerçek belediyeciliğin aslı, esası budur. Şimdi 'Dörtlü olalım, güçlü olalım.' diyeceğim ben. Nedir o? Hükümette güçlü olmak; hamdolsun var. Şimdi illerdeki belediye başkanlarımız kazanacak. Hem Cumhur İttifakı'nın adayları hem de yarışılan yerlerde AK Parti'nin adayları, ilçelerde, aynı şekilde beldelerde de bu bütünlüğü sağladığınızda bizler Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gerekli şartları sağlamış olacağız."

Açılışta, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Bozkurt da konuşma yaptı.