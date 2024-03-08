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MİT enselemişti! MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen aralarında Hamza Turhan Ayberk'in de olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 10:23 Güncelleme 08 Mart 2024, 11:15
MİT enselemişti! MOSSAD’a bilgi satan 7 kişi adliyeye sevk edildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla yakalanan MOSSAD ajanları adliyeye sevk edildi.

MİT enselemişti! MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi adliyeye sevk edildi

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hamza Turhan AyberkHamza Turhan Ayberk

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TELEVİZYONLARA SIZAN AYBERK DE ENSELENMİŞTİ
Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.

TAKVİM Hamza Turhan Ayberk'in "Filistin" paylaşımlarını deşifre ederek girdiği kılıkları ortaya çıkardı.

Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyetinden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de varSon dakika: MİT ve İstanbul Emniyetinden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

Hamza Turhan AyberkHamza Turhan Ayberk

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'ta 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan Ayberk'in İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

MOSAAD ajanı Ayberk'in ʺFilistinʺ paylaşımları dikkat çektiMOSAAD ajanı Ayberk'in ʺFilistinʺ paylaşımları dikkat çekti

Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakalanmıştı.

FETÖ'DEN İHRAÇ POLİS!
Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk'in da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlenmiş, zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İsmail K'nin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilmişti.

Yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.

MİTten MOSSADa darbe! 7 ajan yakalandı: İçlerinden beri, TV yorumcusu Hamza Turhan Ayberk çıktıMİTten MOSSADa darbe! 7 ajan yakalandı: İçlerinden beri, TV yorumcusu Hamza Turhan Ayberk çıktı
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