MİT’ten MOSSAD’a darbe! 7 ajan yakalandı: İçlerinden beri, TV yorumcusu Hamza Turhan Ayberk çıktı

Ayberk, eski bir emniyet müdürüyken görevden atıldı. Özel dedektiflik yaptı. TV'lere çıktı. Ancak bir taraftan da kendine bir ekip kurup Ortadoğulu şahıslar hakkında bilgi topladı. Victoria kod adlı MOSSAD ajanının talimatlarını uyguladı. Takip ve tehdit işlerine karıştı. Gizli haberleşme kanallarını kullandı. Ödemeleri kripto para olarak aldı. Ama sonunda yakalandı.

'PİS' YEDİLİ

MOSSAD'ın Victoria kod adlı ajan aracılığı ile Ayberk ile temasa geçerek önce basit işler verdiği, 2019'da ise Belgrad'da yapılacak işler için Ayberk'e eğitim verdiği öğrenildi. MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanan Ayberk, resmi kayıtlara girmemesi için ödemeleri kripto para olarak aldı. Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip de yapan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirerek anlık konumlarını MOSSAD'a aktardığı tespit edildi.

Başkan Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde "İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Daha dur bakalım. Bu, işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz" demişti. İşte MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği operasyonla MOSSAD'a bir darbe daha vuruldu. Operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin TV'lere çıkan eski kamu personeli ve özel dedektif Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi. Ayberk'in, aldığı talimatlarla Türkiye'deki Ortadoğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi. Ayrıca MOSSAD'a bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunan bir ekip kurduğu belirlendi.