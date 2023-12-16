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HDP'li isimden Meclis'te skandal sözler! Meral Danış Beştaş TBMM'de bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı

PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan HDP/DEM Grup Başkanvekili sıfatıyla görev yapan Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Skandal ifadelere imza atan Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 03:17 Güncelleme 17 Aralık 2023, 03:17
HDP’li isimden Meclis’te skandal sözler! Meral Danış Beştaş TBMM’de bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler yağdırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan HDP/DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş büyük bir skandala imza attı.

"ZERRE KADAR UTANMIYORLAR"
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kürtlerin gelişmesini istemeyen ve onlara karşı zulüm eden PKK terör örgütünü savunmaya kalkan siyasetçilerin de burada zerre kadar utanmadıklarını belirterek, "Bırakın utanmayı DEM Partisinin mensupları "Abdullah Öcalan" denilen teröriste "sayın" diye hitap etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"SAYIN ÖCALAN'A SAYIN ÖCALAN DİYORUZ"
DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kürt halkının ve milyonların çözüm beklediği bir konuda böyle bir seviyesizlik ve holigan söylemleri reddettiklerini belirterek, terör örgütü PKK elebaşını Kürt halkının iradesi olarak tanımladı. Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir.

Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür; nokta. Yargıtay bu konuda 'Sayın Öcalan' demenin hiçbir şekilde suç olmadığını on yıl önce karara bağlamıştır. Vatandaşın kullandığı bir kavramı biz Mecliste böyle holiganlar için kullanmayacak mıyız sanıyorlar" şeklinde konuştu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ
AK Parti milletvekilleri 'bebek katili', 'terörist başı' diyerek Beştaş'a tepki gösterdi.

Gökçek, AK Parti döneminde Kürt vatandaşlara birçok hakkın verildiğini belirterek, "Bu hakları elinden alan kimdi biliyor musunuz? Sizin ortaklık yaptığınız o Cumhuriyet Halk Partisiydi; bunları bilir. O Cumhuriyet Halk Partisi sizin elinizden aldı. Kürtler kendi aralarında konuşamıyorlardı. Evet, siz onlarla ittifak yaptınız" şeklinde konuştu.

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