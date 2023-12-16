HDP’li isimden Meclis’te skandal sözler! Meral Danış Beştaş TBMM’de bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler yağdırdı

Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür; nokta. Yargıtay bu konuda 'Sayın Öcalan' demenin hiçbir şekilde suç olmadığını on yıl önce karara bağlamıştır. Vatandaşın kullandığı bir kavramı biz Mecliste böyle holiganlar için kullanmayacak mıyız sanıyorlar" şeklinde konuştu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ

AK Parti milletvekilleri 'bebek katili', 'terörist başı' diyerek Beştaş'a tepki gösterdi.

Gökçek, AK Parti döneminde Kürt vatandaşlara birçok hakkın verildiğini belirterek, "Bu hakları elinden alan kimdi biliyor musunuz? Sizin ortaklık yaptığınız o Cumhuriyet Halk Partisiydi; bunları bilir. O Cumhuriyet Halk Partisi sizin elinizden aldı. Kürtler kendi aralarında konuşamıyorlardı. Evet, siz onlarla ittifak yaptınız" şeklinde konuştu.