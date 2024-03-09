Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza





FİYAT LİSTESİ KURALINA UYMADILAR



1 Ocak 2024 itibarıyla restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önü ile hizmet sunulan masaların üstüne tarife/fiyat listesi konmasının zorunlu hâle getirildiğini ifade eden Bolat, bu çalışmaya yönelik denetimleri de sürdürdüklerini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Bolat, Ticaret İl Müdürlükleri ve belediyeler aracılığı ile yapılan fiyat etiketi denetimleri sonucunda 1 Ocak-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 30 bin 110 iş yerinde yapılan denetimlerden, aykırı uygulama tespit edilen 6 bin 67 iş yerine toplamda 16 milyon 119 bin 890 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bolat, "Denetlenen firma sayısına göre 2 bin 74 firma ile Antalya ilk sıradayken İstanbul bin 332 firma ile ikinci sırada, Kocaeli bin 244 firma ile üçüncü sırada yer aldı. Uygulanan idari para cezası tutarına göre ilk üç ilimizin ilk sırasında 799 bin 296 TL ile Edirne, Kocaeli ve Bursa ise 497 bin 388 TL ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı" diye konuştu.