Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza

FİYATLARIN ARTACAĞI İDDİALARI TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR
Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan ayı ile birlikte fiyatların artacağına yönelik iddiaları titizlikle takip ettiklerini söyleyen Bolat, "Denetimlerde, bu tür fırsatçılık yaptığı tespit edilen, vatandaşımızı mağdur etmeye ve piyasa dengesini bozmaya çalışan, ticari ahlâktan uzak işletme ve şahıslar hakkında her türlü idari yaptırım kararı ivedilikle alınacaktır" değerlendirmesini yaptı.
FİYAT LİSTESİ KURALINA UYMADILAR
1 Ocak 2024 itibarıyla restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önü ile hizmet sunulan masaların üstüne tarife/fiyat listesi konmasının zorunlu hâle getirildiğini ifade eden Bolat, bu çalışmaya yönelik denetimleri de sürdürdüklerini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Bolat, Ticaret İl Müdürlükleri ve belediyeler aracılığı ile yapılan fiyat etiketi denetimleri sonucunda 1 Ocak-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 30 bin 110 iş yerinde yapılan denetimlerden, aykırı uygulama tespit edilen 6 bin 67 iş yerine toplamda 16 milyon 119 bin 890 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bolat, "Denetlenen firma sayısına göre 2 bin 74 firma ile Antalya ilk sıradayken İstanbul bin 332 firma ile ikinci sırada, Kocaeli bin 244 firma ile üçüncü sırada yer aldı. Uygulanan idari para cezası tutarına göre ilk üç ilimizin ilk sırasında 799 bin 296 TL ile Edirne, Kocaeli ve Bursa ise 497 bin 388 TL ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı" diye konuştu.
KAMPANYAYA BİNİ AŞKIN İŞLETME KATILDI
Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat artışı başta olmak üzere çeşitli girişimlerle vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması noktasında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Bolat, perakende sektörüne yönelik başlatılan indirim kampanyasına ilişkin son durumu ise şu sözlerle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ticaret Bakanlığı tarafından perakende sektörüne yönelik geniş kapsamlı indirim kampanyaları düzenlenmesi çağrısı yapılmıştır. Kampanya kapsamında gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, yapı malzemelerinden beyaz eşya ve kozmetiğe kadar birçok alanda geniş kesimlerden olumlu karşılık bulmuştur. Halihazırda devam eden kampanyamıza bin 47 işletme, 55 bin 819 şubesiyle katılım sağladı. Kampanyamız enflasyonu indirme amacına katkı sağlayacaktır."