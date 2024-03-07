Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım yaklaşırken İstanbullu 5 senelik ulaşım çilesine bir yenisini daha ekledi.

Hemen hemen her gün işe veya okula gitmek isteyen İstanbullu ya metro yüzünden ya da İETT arızası yüzünden yolda kaldı.