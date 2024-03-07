Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım yaklaşırken İstanbullu 5 senelik ulaşım çilesine bir yenisini daha ekledi.
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım yaklaşırken İstanbullu 5 senelik ulaşım çilesine bir yenisini daha ekledi.
Hemen hemen her gün işe veya okula gitmek isteyen İstanbullu ya metro yüzünden ya da İETT arızası yüzünden yolda kaldı.
Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.
Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu.
Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.
Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendiriyor.
Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.