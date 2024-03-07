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Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda

Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB İstanbulluyu canından bezdirmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün yola çıkan vatandaşlar metro ya da İETT arızasından işlerine geç kalıyor. Skandalın bugünkü adresi Üsküdar Çekmeköy metrosu. Yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular işlerine yetişmek için otobüslere yönlendirildi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 09:05 Güncelleme 07 Mart 2024, 09:09
Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda

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Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım yaklaşırken İstanbullu 5 senelik ulaşım çilesine bir yenisini daha ekledi.

Hemen hemen her gün işe veya okula gitmek isteyen İstanbullu ya metro yüzünden ya da İETT arızası yüzünden yolda kaldı.

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.

Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendiriyor.

Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

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