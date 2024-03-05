Bay Kibir Reklamoğlu bölüm 2 | CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ulaşımdaki vasat yönetimi animasyon oldu! İşte sosyal medyayı sallayan o video...



BÜTÇE PERSONEL BERABER ARIZALAR DA ARTIYOR

Yandaşa ihale kıyağının faturasını İstanbulluya kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de bütçe ve personel arttıkça arızalar da artmaya devam ediyor.



İETT, ARIZA REKORU KIRDI: DÜNYANIN EN ÇOK ARIZA YAPAN ŞEHRİ İSTANBUL

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İETT otobüsleri arıza yapıyor ama arıza yapmayan araç olmaz. Arıza sayısında inanılmaz düşüş yaşattık." (4 Aralık 2023) sözleriyle adeta İstanbulluların aklıyla alay etmişti.



İstanbul genelinde bir günde 1.850'den fazla otobüs ve metrobüs arızası yaşandı. (26 Temmuz 2023)



İstanbul, böylece dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehir oldu.



MEGA VURGUN MEGA İHANET

CHP'li İBB'nin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP'li İBB Başkanının arkadaşı olan Özgür Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL. Aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor.



Bu ve benzeri nedenlerle İETT, 2022'de 1 milyar 567 milyon TL zarar etti.