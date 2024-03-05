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Bay Kibir Reklamoğlu bölüm 2 | CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ulaşımdaki vasat yönetimi animasyon oldu! İşte sosyal medyayı sallayan o video...

Göreve geldiği günden itibaren yandaşa ihale kıyağı yapan ve vasat ötesi bir hizmet anlayışıyla vatandaşları çileden çıkaran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki çekmeye devam ediyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi dünyaya rezil etmeye başararak İETT'yi Avrupa’da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirdi. Tüm bu yaşanan skandallar sonrası İmamoğlu'nun vasat yönetimi yine animasyon filmine konu oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o video...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 23:14 Güncelleme 05 Mart 2024, 23:24
Bay Kibir Reklamoğlu bölüm 2 | CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ulaşımdaki vasat yönetimi animasyon oldu! İşte sosyal medyayı sallayan o video...

2019 yılında İBB'nin başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u ve İstanbulluyu adeta çileden çıkardı.


İSTANBULLUYA AĞIR FATURA
Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler ve yürümeyen merdivenler İstanbulluyu canından bezdirirken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaşa ihale kıyağının ve kariyer planlamasının bedelini İstanbullu ödüyor.


BÜTÇE PERSONEL BERABER ARIZALAR DA ARTIYOR
Yandaşa ihale kıyağının faturasını İstanbulluya kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de bütçe ve personel arttıkça arızalar da artmaya devam ediyor.

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İETT, ARIZA REKORU KIRDI: DÜNYANIN EN ÇOK ARIZA YAPAN ŞEHRİ İSTANBUL
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İETT otobüsleri arıza yapıyor ama arıza yapmayan araç olmaz. Arıza sayısında inanılmaz düşüş yaşattık." (4 Aralık 2023) sözleriyle adeta İstanbulluların aklıyla alay etmişti.

İstanbul genelinde bir günde 1.850'den fazla otobüs ve metrobüs arızası yaşandı. (26 Temmuz 2023)

İstanbul, böylece dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehir oldu.

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MEGA VURGUN MEGA İHANET
CHP'li İBB'nin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP'li İBB Başkanının arkadaşı olan Özgür Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL. Aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor.

Bu ve benzeri nedenlerle İETT, 2022'de 1 milyar 567 milyon TL zarar etti.



İETT BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ
CHP'li İBB'nin yönetimindeki İETT'deki rezillikler bununla sınırlı değil. İhale kıyağının faturasını çok ağır bedellerle ödeyen İETT borç batağına sürüklenmiş durumdu.



ANİMASYON FİLMİNE KONU OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun ulaşımdaki vasat yönetimine tepkiler yağmaya devam ederken, o rezillikleri animasyon filmine konu oldu.Animasyon filminde İETT'de yaşanan arızalar konu olurken, söz konusu videonun ikinci bölümü de sosyal medyada gündem oldu.



Animasyon filminde CHP yandaşı, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Barış Yarkdaş yine yer aldı.

Animasyon filminde CHP yandaşı Saymaz bozulan otobüslerle ilgili soru sormak isterken, Uğur Dündar'ın sözünü keserek, "Ben en son bozulan otobüslerde arızaya 60 yıllarda rastladım" ifadeleri dikkat çekti.



Uğur Dündar'ın ikinci bölümde de yandaşlıktan vazgeçmeyerek, otobüs arıza haberlerinin iftira olduğunu dile getirdi.



YARKADAŞ RAKAM VERDİ, EKREM KIZDI
Animasyon filminde CHP'li Yarkadaş'ın rakam vererek "4 yılda tam 700 bin otobüs arızası bildirildi" demesi üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu, Yarkadaş'ı "Bak yine rakam sokuyorsun araya yapma. Kötü bir akıl bu" dediği görüldü.


SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vasat yönetiminin fena ti'ye alındığı animasyon filmine sosyal medyadan beğeni yağdı.

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