Son dakika: Dolandırıcıların yeni hedefi seçmenler! SMS’le gelen linke tıklayanın tüm bilgileri gidiyor!

ŞÜPHELİ LİNKİ AÇMAYIN UYARISI

Uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu açmayın" uyarısında bulunuyor. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor.

YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi. DOLANDIRICILAR CANLI DATA KULLANIYOR

Dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcıların başvurduğu yöntemler de değişiyor.

Öyle ki elinize ulaşan YSK seçmen kağıdından kısa bir süre sonra ya da satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok veri anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor.

SADECE SMS DEĞİL

Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da aynı vurgunu hedefliyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN