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Son dakika: Dolandırıcıların yeni hedefi seçmenler! SMS'le gelen linke tıklayanın tüm bilgileri gidiyor!

Son dakika haberleri... 31 Mart’a adım adım ilerlerken seçimi fırsat bilen dolandırıcılar, YSK’nın sayfasını kopyalayarak "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajıyla, sorgulama linki göndererek tüm bilgileri çalıyor. YSK gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 08:46 Güncelleme 07 Mart 2024, 08:52
Son dakika: Dolandırıcıların yeni hedefi seçmenler! SMS’le gelen linke tıklayanın tüm bilgileri gidiyor!

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Seçimler yaklaştıkça dolandırıcılık olayları da artmaya başladı. Yeni taktiklerle sahneye çıkan dolandırıcılar vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşarak, partilerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini kullanıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı veya maili atan dolandırıcılar, "Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" sayfasını da birebir kopyaladığı görülüyor.

Bu link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.

ŞÜPHELİ LİNKİ AÇMAYIN UYARISI
Uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu açmayın" uyarısında bulunuyor.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor.

YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.

DOLANDIRICILAR CANLI DATA KULLANIYOR
Dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcıların başvurduğu yöntemler de değişiyor.

Öyle ki elinize ulaşan YSK seçmen kağıdından kısa bir süre sonra ya da satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok veri anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor.

SADECE SMS DEĞİL
Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da aynı vurgunu hedefliyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor.

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