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Hatay'da korkutan deprem!

Son dakika haberi! Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:25 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:35
Hatay’da korkutan deprem!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-03-05 10:15:45 36.15 36.03861 6.04 MW 4.0 Samandağ (Hatay)
2024-03-05 09:55:02 37.95361 36.40444 6.85 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-05 09:51:42 38.53639 38.025 7.01 ML 2.4 Yazıhan (Malatya)
2024-03-05 09:51:29 37.69806 37.48222 7.0 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-03-05 09:41:01 38.14333 38.51333 7.0 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-03-05 09:32:32 37.17694 36.40139 6.99 ML 2.1 Merkez (Osmaniye)
2024-03-05 08:59:25 38.30111 38.25611 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.03.05 10:15:44 36.1605 35.9650 5.0 -.- 3.9 3.9 BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.03.05 10:08:14 38.2547 37.3843 5.0 -.- 2.4 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 09:55:00 37.9352 36.4462 14.5 -.- 2.1 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 09:51:41 38.5488 38.0547 5.0 -.- 2.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.03.05 09:32:30 37.2080 36.3578 10.0 -.- 2.0 -.- YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.05 08:59:02 40.7608 31.1175 29.0 -.- 1.6 -.- AYDINPINAR-(DUZCE) İlksel
2024.03.05 07:52:41 38.6913 37.4698 27.5 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.05 07:19:10 37.6473 37.2918 5.4 -.- 1.6 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 07:07:40 40.2028 31.7692 15.8 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.05 07:04:57 38.2425 37.8950 7.3 -.- 1.6 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

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