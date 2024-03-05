Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER



Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2024-03-05 10:15:45 36.15 36.03861 6.04 MW 4.0 Samandağ (Hatay)

2024-03-05 09:55:02 37.95361 36.40444 6.85 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-05 09:51:42 38.53639 38.025 7.01 ML 2.4 Yazıhan (Malatya)

2024-03-05 09:51:29 37.69806 37.48222 7.0 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-03-05 09:41:01 38.14333 38.51333 7.0 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)

2024-03-05 09:32:32 37.17694 36.40139 6.99 ML 2.1 Merkez (Osmaniye)

2024-03-05 08:59:25 38.30111 38.25611 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2024.03.05 10:15:44 36.1605 35.9650 5.0 -.- 3.9 3.9 BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.03.05 10:08:14 38.2547 37.3843 5.0 -.- 2.4 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.05 09:55:00 37.9352 36.4462 14.5 -.- 2.1 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.05 09:51:41 38.5488 38.0547 5.0 -.- 2.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2024.03.05 09:32:30 37.2080 36.3578 10.0 -.- 2.0 -.- YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2024.03.05 08:59:02 40.7608 31.1175 29.0 -.- 1.6 -.- AYDINPINAR-(DUZCE) İlksel

2024.03.05 07:52:41 38.6913 37.4698 27.5 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.05 07:19:10 37.6473 37.2918 5.4 -.- 1.6 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.05 07:07:40 40.2028 31.7692 15.8 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.03.05 07:04:57 38.2425 37.8950 7.3 -.- 1.6 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel