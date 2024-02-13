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MİT operasyonuyla enselenmişti | Mossad'ın "üçüncü gözü" Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul'da düzenlediği başarılı operasyonda, İsrail istihbaratı adına Türkiye’de hassas verileri toplayarak, Türkiye ile ekonomik ilişkileri olan bazı kişileri takip ettiği iddia edilen Selçuk Küçükkaya ve sahada fotoğraflama araştırması yapan 17 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Uğur Mumcu suikasti davasının sanığı Abdulhamit Çelik'in evine beyaz gül, mermi ve tehdit notu içerikli paket gönderdiği de iddia edilen ve özel dedektiflik yaptığını ileri süren sanık Küçükkaya'ya üç ayrı suçtan toplam 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Diğer 15 sanığa ise 8 yıl 9 aydan 6 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezası verilirken, firari sanığın dosyası ise ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 18:23 Güncelleme 13 Şubat 2024, 18:54
MİT operasyonuyla enselenmişti | Mossad’ın üçüncü gözü Selçuk Küçükkaya’ya 26 yıl 8 ay hapis cezası

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz Mayıs ayında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan özel dedektif 'Taner Sezgin' kod adını kullanan Selçuk Küçükkaya'nın liderlik ettiği casusluk şebekesine operasyon düzenlemişti.

17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, MİT operasyonuyla yakalanan Küçükkaya'nın, akrabalarından ve iş ilanı sonrası ekibine katılan ekibiyle "üçüncü göz uzman kadrosu" adlı Whatsapp grubundan yönettiği anlatılmıştı.

Mossad ile FETÖ'cü TSK'dan ihraç terörist Serkan Özdemirci aracılığıyla tanıştığı belirlenen Küçükkaya'nın Avrupa'da eğitim aldığı kaydedilmişti. Özdemirci, Küçükkaya'ya deneme amaçlı İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Üsküdar'da faaliyet gösteren üç restoranı araştırıp, fotoğraflamasını, ticari sırlarını, mülkiyet bilgilerini temin edip raporlayarak iletmesini istediği yer almıştı.

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İsrail istihbaratı adına hassas veriler toplayıp, Türkiye ile ekonomik ilişkileri olan bazı kişilerin takiplerini yaptığı iddia edilen Selçuk Küçükkaya ile sahada fotoğraflama yaptığı iddia edilen 17 kişi hakim karşısına çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selçuk Küçükkaya, Cengiz Çalışkan, Cenk Birtürk ve Musa Kuş ile 9 tutuksuz sanık katıldı. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Sanıklar, bir önceki celse verilen mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirerek beraatlarını talep etti.

KARAR ÇIKTI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Selçuk Küçükkaya'yı 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanık Küçükkaya, Uğur Mumcu suikasti davasının sanığı Abdulhamit Çelik ve eşi Hülya Çelik'e yönelik 'İmzasız mektupla veya özel işaretlerle ve birden fazla kişiyle tehdit' suçundan 6 yıl 8 ay ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

CASUSLUKTAN CEZA ALDILAR
Heyet, ayrıca sanıklar Cenk Birtürk, Fatma Birtürk ve Musa Kuş'u, Küçükkaya ile aynı suçlardan 18'er yıl 4'er ay hapis cezasına hükmederken, sanık Emre Birtürk'e 'Siyasal ve askeri casusluğa yardım' ile iki kişiye karşı 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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BİR SANIĞA TAHLİYE
Heyet, diğer 11 sanığı 'Siyasal ve askeri casusluğa yardım' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Firari sanık Serkan Özdemirci hakkındaki yakalama kararının devamına ve dosyasının ayrılmasına karar verildi. Sanıklar Selçuk Küçükkaya, Musa Kuş ve Cenk Birtürk'ün tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanık Cengiz Çalışkan'ı tahliye etti.

HEYET ÖRGÜT KURMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Öte yandan mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçunu oluşturma ihtimalini dikkate alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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