MİT operasyonuyla enselenmişti | Mossad'ın "üçüncü gözü" Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası

MİT operasyonuyla enselenmişti! MOSSAD ajanından korkunç itiraflar: Saldırı planı için noktalarını belirle İsrail istihbaratı adına hassas veriler toplayıp, Türkiye ile ekonomik ilişkileri olan bazı kişilerin takiplerini yaptığı iddia edilen Selçuk Küçükkaya ile sahada fotoğraflama yaptığı iddia edilen 17 kişi hakim karşısına çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selçuk Küçükkaya, Cengiz Çalışkan, Cenk Birtürk ve Musa Kuş ile 9 tutuksuz sanık katıldı. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Sanıklar, bir önceki celse verilen mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirerek beraatlarını talep etti.

KARAR ÇIKTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Selçuk Küçükkaya'yı 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanık Küçükkaya, Uğur Mumcu suikasti davasının sanığı Abdulhamit Çelik ve eşi Hülya Çelik'e yönelik 'İmzasız mektupla veya özel işaretlerle ve birden fazla kişiyle tehdit' suçundan 6 yıl 8 ay ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

CASUSLUKTAN CEZA ALDILAR

Heyet, ayrıca sanıklar Cenk Birtürk, Fatma Birtürk ve Musa Kuş'u, Küçükkaya ile aynı suçlardan 18'er yıl 4'er ay hapis cezasına hükmederken, sanık Emre Birtürk'e 'Siyasal ve askeri casusluğa yardım' ile iki kişiye karşı 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Heyet, diğer 11 sanığı 'Siyasal ve askeri casusluğa yardım' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Firari sanık Serkan Özdemirci hakkındaki yakalama kararının devamına ve dosyasının ayrılmasına karar verildi. Sanıklar Selçuk Küçükkaya, Musa Kuş ve Cenk Birtürk'ün tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanık Cengiz Çalışkan'ı tahliye etti. HEYET ÖRGÜT KURMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçunu oluşturma ihtimalini dikkate alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN