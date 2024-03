Cumhur’un İBB adayı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor!

"GAZZE'DE MAZLUMLAR SEVİNECEK" SÖZÜ

Dün bizi Gazze-Filistin üzerinden eleştiren belediye başkanı, bugün TIR dorsesinin arkasında poz veriyor. Bu pozdan ötürü kendisini tebrik ediyorum. İyi poz vermesini biliyor. Ucunda Gazze'ye iyilik dokunacak her işin arkasındayız. 1485'te inşa edilen bir medreseye gittim. İstanbul'un geçmişine baktığınızda birçok medeniyetin burada yaşadığını görürsünüz. İstanbul'da Üsküdar'da başka bir medeniyet var. Eyüpsultan sizi İstanbul'un manevi muhafızı olarak karşılar. İstanbul'un 39 ilçesinin bir kimliği ve kültürü vardır. Burada birçok medeniyetin uyum içinde yaşadığı bir anlayış var. İstanbul sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şehir değil, dünyanın başkenti diye tarif edilen bir şehirdir. Biz sessiz kalacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi kaybedeceğiz. Bizi biz yapan değerleri unutamayız. Biz her zaman mazluma el uzatan bir millet olduk. İBB bizim söylemimiz üzerine bir TIR gönderiyorsa bu yanlış olamaz. Bunu siyasi bir malzeme haline getirmek yanlıştır. Yanlış olan TIR'ın dorsesinin önünde poz vermektir.

İBB'nin Gazze için bir mücadele verdiğini gördünüz mü? Sadece Gazze değil, Ukrayna da var. Şurada bir araya gelsek de hep birlikte bir TIR yollasak. Şimdiye kadar neden yapmadılar? Deprem bölgesine gidiyorsunuz, "biz bu konutları yapacağız" diyoruz "biz bedava yapacağız" diyorlar. Yap, tutan mı var? Niye yapmadılar?



"YOĞUNLUKTA DİLİNİZ SÜRÇEBİLİYOR"

Çok yoğun programımız var. Sabah 8'de başlıyorsunuz ve gece 2'ye 3'e kadar. Her gün böyle. İster istemez bu yoğunlukta diliniz sürçebiliyor. Ben bunu insani buluyorum. Fark ettiğim zaman da bugün bunu haber yaparlar diye ifade etmeye çalıştım. Küçükçekmece'ye gitmişiz Büyükçekmece demişiz. İstanbul'u bilmiyor diyorlar. 1 haftalık sürece bakın. Özgür Özel ve İmamoğlu birçok gaf yaptılar. Gafın ötesine geçtiler. Bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorgulayacak şeyler söylediler. Bunu düzeltmek için bir girişimde de bulunmadılar. Biz insanız, hata da yapabiliriz. Farklı bir söylem de söyleyebiliriz. En azından samimiyiz. Samimi olmak her şeyden değerli. İnsansınız hatadan dönmek erdemdir.



DEM SEÇMENİ CHP'YE DESTEK VERİR Mİ?

DEM, 22 ilçede belediye başkanı adayı çıkarmamış. Bazı ilçelerde adayları CHP listelerinde. Sonuçta kent uzlaşısı altında ittifak yaptıklarını kendileri söylüyorlar. Bunun ismini koyamadılar. Başak Demirtaş adaylığını ilan etti. Talimat gelince "ben aday değilim" dedi. Orada terör örgütü elebaşı açıklama yaptı. İttifakı işaret etti. Sonra aday değişti. O adayların da ne yapıp yapmayacağını göreceğiz. Masa arkasında her zamanki gibi bir ittifak söz konusu. Bunu da niye gizlerler anlamıyorum. Çıkın mertçe söyleyin. Bakıyorsunuz masada 6 kişi, 8 kişi. Biri üzerinde biri altında. Diğer adayların nasıl bir söylem içinde olduğu beni ilgilendirmiyor.

İSTANBUL'A 650 BİN KONUT

Biz 650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimizde maalesef CHP'li İBB Başkanı şunu ifade ediyor. Bu konutlar dönüştürülmemeli diyor. Niye? Çünkü kendisi böyle bir işi yapamayacağını biliyor. İstanbul bir deprem şehriyse, Türkiye bir deprem ülkesiyse dolayısıyla bu manada İstanbul'da depremi birinci gündem haline getirmek zorundayız. İstanbul'da istiyoruz ki tek bir riskli yapı kalmasın. İstanbul'da baktığınızda 1.5 milyon riskli konut var. 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bizim bir şekilde vatandaşımıza bu işi yapıp vermemiz lazım. 650 bin konutu 5 yıl içinde dönüştürmek istiyoruz. 300 binini KİPTAŞ vasıtasıyla, yılda 60 bin konut dönüştüreceğiz. Belediye olarak da 300 bin konutu yerinde biz dönüştürerek bu dönüşümü yapmak istiyoruz. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL de taşınma ve kira yardımı vereceğiz.

Türkiye'de ilk defa 100 bin kiralık konut yapacağız. 39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. Buradaki amaç şu, kentsel dönüşüme giren insanlarımızı evi yapılana kadar orada misafir edeceğiz. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok.

İstanbul'un kaynağını İstanbul'a aktarırsanız her şeye yeter. Reklam bütçesi, deprem bütçesinin 2 katı. Bu irade bile sorgulanması gereken bir irade. Reklama bu kadar para harcarsan, bu işleri yapamazsın, kaynak da bulamazsın. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de yaptık. 1 yıl içinde yaptık. O zaman da "nasıl yapacaksınız?" dediler, biz yaptık.