Türkiye-ABD ilişkilerinde flaş gelişme! MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ardından Hakan Fidan da Washington’a gidiyor

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER Ortak menfaatlerimiz açısından pozitif bir stratejik gündemimiz olması son derece önemli. İyi değerlendirip daha fazla katkı sunmamız gerekiyor. Yüksek düzeyli son toplantı geçtiğimiz yıl Ocak ayında gerçekleşti. Terörle mücadele, savunma, ekonomi için bir grup ve diğer stratejik konulara için çalışma grupları olacak. Ukrayna, Rusya, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler, Suriye, İsrail, Gazze ve diğer konuları ele alacağız. Bu mekanizmayı politikalarımızdaki farklıları yönetmek için kullanıyoruz. Farklıyız ama diyalogları sürdürüyoruz. Zor konularda konuşmayı sürdüreceğiz.

TÜRKİYE'YE LNG İHRACATI Enerji ve iklim konusunda bir oturum yapılacak. İki ülke arasında yakın dönemde neler yapılabileceği ele alınacak. ABD'nin Türkiye'ye sıvı doğal gaz LNG ihracatını artırması konuşulacak. Türkiye'nin nükleer teknoloji geliştirmesi, küçük modüler reaktör geliştirmesi hususu ve diğer nükleer alanlarda işbirliği ve yatırım konularını ele alacağız.

AVRUPA'NIN ENERJİ TEDARİKÇİSİ Türkiye'nin Avrupa'nın enerji tedarikçisi rolünü destekleme konusunda oldukça istekliyiz. Rus dışı gaz ihracatının arttırılması dahil. Enerji işbirliği konusunda önemli bir potansiyel var. Önümüzdeki haftalarda enerji ve iklim diyaloğunu başlatacağız. Bu özel bir ikili mekanizma.





YAPTIRIMLAR

Türk makamlarla, ihracat ve kontrollerine ilişkin endişelerimiz hakkında devam eden bir diyaloğumuz var. Odalarla, şirketlerle bizim ihracat konusundaki uygulamalar hakkında eğitim oturumları yapıyoruz. Bu konuların ele alınacak bir başka alan olmasını bekliyoruz.

EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ

Ekonomi konularının ele alınması, İkili ilişkiler açısından önemli. Ticari ilişkimiz ekonomik işbirliğimizin ilişkimizin önemli bir dayanağı olarak görünüyor.ABD 2003'ten bu yana Türkiye için ikinci büyük yatırımcı. Enerji, ticaret ekonomik işbirliği ve diğer hususları ele almak açısından, Afrika, Orta Asya gibi başka bölgelere bu işbirliğinin yayılması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Özellikle Çin'in bu bölgelerdeki aktivitelerinin dengelenmesi konusunda.