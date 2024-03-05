Türkiye-ABD ilişkilerinde flaş gelişme! MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ardından Hakan Fidan da Washington’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 7-8 Mart'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretinde, bölgesel ve küresel meseleler gündemde olacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine 7-8 Mart'ta ABD'ye resmi ziyarette bulunacak.
Fidan'ın ziyareti sırasında düzenlenecek 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde, taraflar, geniş yelpazedeki ikili işbirliği alanlarını ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla etraflıca ele alacak. Taraflar, önemli küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı diyalog gerçekleştirecek.
Fidan'ın Washington'a gerçekleştireceği ziyarette, ABD Senatosu üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.
Fidan, ziyaret kapsamında, düşünce kuruluşlarının etkinliklerine de katılacak.
Bakan Fidan, ABD makamlarıyla yapacağı görüşmelerde, FETÖ ve PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini muhataplarına iletecek.
Savunma sanayisi alanında atılması gereken adımlar, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, Türkiye'nin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarından çıkarılma talebi ve ortak savunma sanayisi projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması gibi konular da ziyaretin gündeminde yer alıyor.