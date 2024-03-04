Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var

Türkiye teröristlerle mücadele ederken sözde müttefik ABD, yeni bir skandala imza attı.
Türkiye teröristlerle mücadele ederken sözde müttefik ABD, yeni bir skandala imza attı.
Sözde DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK'ya silah eğitimi veren ABD'nin CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, PKK/PYD/YPG/SDG üslerini ziyaret etti.
UTANMADAN BİR DE RESMİ AÇIKLAMA YAPTILAR
Türkiye'nin itirazlarına rağmen ABD'nin desteğini kesmediği Suriye Demokratik Güçleri ile görüşen ve SDG'nin "üslerini" ziyaret eden Kurilla'nın ziyareti hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada "CENTCOM Komutanı Orgeneral Kurilla, bölgedeki, güvenlik ve insani durumu yerinde incelemek, ABD askerleri güvenlik ortaklarıyla görüşmek üzere 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında CENTCOM bölgesindeki Mısır, Ürdün, Suriye ve İsrail'i ziyaret etti" ifadesi kullandı.
Kurilla'nın SDG'nin yetkilileri ile bir araya geldiği belirtilirken görüşmede nelerin konuşulduğu ise açıklanmadı.
Kurilla ise, "Bu, CENTCOM bölgesine 27. seyahatimdi ve bu gezilerin her biri, güvenlik zorlukları ve fırsatlarının yanı sıra telefonla veya video telekonferans yoluyla elde edilemeyen benzersiz bakış açıları hakkında daha derin bir anlayış kazanmamı sağladı. CENTCOM bölgesinde zor zamanlar yaşıyoruz ve bu zorlukları aşmak için görevlilerimizin profesyonelliğine, bağlılığına ve yetkinliğine ve ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne güveniyoruz" dedi.
BU İLK DEĞİL
Kurilla'nın söz konusu ziyareti ilk değil. Geçtiğimiz Mart ve Ağustos ayında da yine bölgeyi ziyaret etmiş, PKK elebaşlarıyla görüşmüştü.
HER İŞGALDE VAR
Michael Erik Kurilla, Amerika'nın Panama İşgali'nden bu yana yaptığı birçok işgalde ön safta yer aldı.
PANAMA VE KÖRFEZ SAVAŞI
Erik Kurilla, genç bir subayken ABD'nin 1989'daki Panama İşgali'ne katıldı. Panama işgalinde beş binden fazla sivil öldü. Aradan 30 yıldan fazla geçtiği halde ölen sivillerin bir kısmının kimliği hala tespit edilemedi.
Kurilla, daha sonra 1990'daki Körfez Savaşı'nda aktif görev aldı. Körfez Savaşı'nda ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum mühimmatları ve Irak'a uyguladığı ambargo sebebiyle çoğu çocuk olmak üzere 500 binden sivil hayatını kaybetti.
Erik Kurilla, ABD'nin 1994'te Haiti'de yaptığı işgal ve rejim değişikliğinde görev aldı. Daha sonra Bosna ve Kosova'da görevlendirildi.
IRAK İŞGALİNDE YARALANDI
Michael Erik Kurilla, ABD'nin 300 bin sivilin ölümüyle sonuçlanan 2003 Irak işgalinde ön cephede savaştı. Erik Kurilla, Irak'ta 700 askerlik mekanize piyade taburu komuta etti. Girdiği çatışmalarda üç yerinden vurulup yaralandı ve gazilik madalyası kazandı.
BARZANİ ÖVDÜ
Michael Erik Kurilla, 2003 Irak işgalinden bu yana Kuzey Irak'ta tanınan bir isim.
Erik Kurilla, 8 Şubat'ta ABD Senatosu'nda konuşurken, Kürtlerin ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Erbil'deki dostlarımı birçok defa ziyaret ettim. Kürtler ile 2004'te Irak'ta görev aldığımdan beri temas halindeyim. Irak Kürtleri güvenilir bir müttefiktir."
Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi başkanı Barzani'ye yakın yayın organı Rudaw, Erik Kurella'nın bu sözlerini manşete taşıdı.
AFGANİSTAN'DA OPERASYONLARA DEVAM EDİLMESİNİ SAVUNDU
Orgeneral Michael Erik Kurilla, 8 Şubat'ta ABD Senatosu'nda yapılan toplantıda, "Afganistan'daki müttefiklerimize borçluyuz. Oradaki terörizm ile mücadele etmek için dost ülkelerden insansız hava araçları kaldırarak uzun mesafeli operasyonlar yapabiliriz. Hedefleri tespit eder ve yok ederiz." dedi.