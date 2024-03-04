Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var

Kurilla, daha sonra 1990'daki Körfez Savaşı'nda aktif görev aldı. Körfez Savaşı'nda ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum mühimmatları ve Irak'a uyguladığı ambargo sebebiyle çoğu çocuk olmak üzere 500 binden sivil hayatını kaybetti.

PANAMA VE KÖRFEZ SAVAŞI Erik Kurilla, genç bir subayken ABD 'nin 1989'daki Panama İşgali'ne katıldı. Panama işgalinde beş binden fazla sivil öldü. Aradan 30 yıldan fazla geçtiği halde ölen sivillerin bir kısmının kimliği hala tespit edilemedi.

IRAK İŞGALİNDE YARALANDI Michael Erik Kurilla, ABD'nin 300 bin sivilin ölümüyle sonuçlanan 2003 Irak işgalinde ön cephede savaştı. Erik Kurilla, Irak'ta 700 askerlik mekanize piyade taburu komuta etti. Girdiği çatışmalarda üç yerinden vurulup yaralandı ve gazilik madalyası kazandı.

Erik Kurilla, ABD 'nin 1994'te Haiti'de yaptığı işgal ve rejim değişikliğinde görev aldı. Daha sonra Bosna ve Kosova'da görevlendirildi.

BARZANİ ÖVDÜ

Michael Erik Kurilla, 2003 Irak işgalinden bu yana Kuzey Irak'ta tanınan bir isim.

Erik Kurilla, 8 Şubat'ta ABD Senatosu'nda konuşurken, Kürtlerin ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Erbil'deki dostlarımı birçok defa ziyaret ettim. Kürtler ile 2004'te Irak'ta görev aldığımdan beri temas halindeyim. Irak Kürtleri güvenilir bir müttefiktir."

Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi başkanı Barzani'ye yakın yayın organı Rudaw, Erik Kurella'nın bu sözlerini manşete taşıdı.

AFGANİSTAN'DA OPERASYONLARA DEVAM EDİLMESİNİ SAVUNDU

Orgeneral Michael Erik Kurilla, 8 Şubat'ta ABD Senatosu'nda yapılan toplantıda, "Afganistan'daki müttefiklerimize borçluyuz. Oradaki terörizm ile mücadele etmek için dost ülkelerden insansız hava araçları kaldırarak uzun mesafeli operasyonlar yapabiliriz. Hedefleri tespit eder ve yok ederiz." dedi.