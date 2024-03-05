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A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayınında operasyonun detaylarını anlattı. İşte Almaçayır'ın o sözleri:

Aslında bu operasyon yeni bir operasyon değil. Daha önce de ocak ayında da yine farklı operasyonlar gerçekleştirmişti MİT, ülkemizde MOSSAD adına ajanlık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon. Bugünkü operasyonda bir dedektiflik şirketi olan dedektif olarak çalışan eski bir kamu görevlisi Hamza Turhan Ayberk isimli bir şüphelinin MOSSAD'a para karşılığında Orta Doğulu şahısların bilgilerini toplayarak para karşılığında bu bilgileri sattığını tespit ediyor Emniyet ekipleri MİT ile birlikte. Yapılan değerlendirme teknik ve fiziki takibin altından operasyon düğmesine basıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.