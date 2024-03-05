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Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti'nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var

Son dakika haberleri... MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk'in de bulunduğu 7 kişi yakalandı. Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi. MOSSAD'ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 11:00 Güncelleme 05 Mart 2024, 11:02
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi gözaltına alındı.

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Gözaltına alınan kişilerden birinin TV'lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.

HAMZA TURHAN AYBERKHAMZA TURHAN AYBERK

MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi.

HAMZA TURHAN AYBERKHAMZA TURHAN AYBERK

Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD'DA EĞİTİLDİ
MOSSAD'ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019'da yılında Belgrad'da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi.

Ayberk, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

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TEHDİT VE TAKİP DE YAPTI
Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

TV PROGRAMLARINA ÇIKMIŞ!
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayınında operasyonun detaylarını anlattı. İşte Almaçayır'ın o sözleri:

MOSSAD operasyonunun perde arkası

Aslında bu operasyon yeni bir operasyon değil. Daha önce de ocak ayında da yine farklı operasyonlar gerçekleştirmişti MİT, ülkemizde MOSSAD adına ajanlık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon. Bugünkü operasyonda bir dedektiflik şirketi olan dedektif olarak çalışan eski bir kamu görevlisi Hamza Turhan Ayberk isimli bir şüphelinin MOSSAD'a para karşılığında Orta Doğulu şahısların bilgilerini toplayarak para karşılığında bu bilgileri sattığını tespit ediyor Emniyet ekipleri MİT ile birlikte. Yapılan değerlendirme teknik ve fiziki takibin altından operasyon düğmesine basıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Televizyon programlarında yorum yaptığı ve sabah programlarında bulunduğunun de tespiti yapılıyor bu açıklamada. Burada dikkat çekmesi gereken nokta hiçbir şekilde bir şüphe çekmeden bunu çok gizli bir şekilde yapmaları. Halihazırda MOSSAD'ın ülkemizde kullanmak istediği ajanları seçmesinde de çok dikkat ettiğini daha önceki operasyonlarda gördük.

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