SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Özgür Özel bedelli askerlik yapanlara savaş açtı: Bedelli askerlik yapan İmamoğlu'na oy istedi! Bu işe yapay zeka bile şaşırdı

Meydanlarda bedelli askerlik yapanları vatanı sevmemekle itham eden CHP lideri Özgür Özel’in 2018’de bedelli uygulamasına tam destek verdiği ortaya çıktı. Hatta Özel, devletin bedellilere para yardımı yapması gerektiğini savunmuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:59
Özgür Özel bedelli askerlik yapanlara savaş açtı: Bedelli askerlik yapan İmamoğlu’na oy istedi! Bu işe yapay zeka bile şaşırdı

Türkiye bunu da gördü! CHP lideri Özel, bedelli askerlik yapanlara kızıp küstü! "Bunlar bize oy vermesin" deyip seçmeni üzdü! Ancak bizzat oy istediği İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığı ortalığa döküldü!

Özel boynunu büktü! U döndü! "Aslında öyle demek istemedim" deyip kendi tezini çürüttü! Vatandaşı güldürdü. Yapay zekayı düşündürdü! Sonunda ChatGPT bile "Bu kadarına benim yazılım yetmez" deyip çöktü!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" dedi...

Ancak Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda dostunun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Bu skandala yenileri de eklendi. Özel, 2018'de bedelli uygulamasına destek vermişti.

Hatta devletin para desteğinde bulunması gerektiğini savunmuştu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da Özel'in sözlerine tepki gösterdi.

"Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar tek bir kelime edemez" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Son 5 sezonun en iyisi: Dusan Tadic ligin zirvesinde! İstatistiğini TAKVİM ortaya çıkardı
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
MHP lideri Bahçeli’den Gazze mesajı: Bıçak kemiğe dayandı
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
Trabzonspor’un 3 maçlık serisi Alanya’da son buldu!
SON DAKİKA