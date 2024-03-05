Özgür Özel bedelli askerlik yapanlara savaş açtı: Bedelli askerlik yapan İmamoğlu’na oy istedi! Bu işe yapay zeka bile şaşırdı

Türkiye bunu da gördü! CHP lideri Özel, bedelli askerlik yapanlara kızıp küstü! "Bunlar bize oy vermesin" deyip seçmeni üzdü! Ancak bizzat oy istediği İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığı ortalığa döküldü!
Türkiye bunu da gördü! CHP lideri Özel, bedelli askerlik yapanlara kızıp küstü! "Bunlar bize oy vermesin" deyip seçmeni üzdü! Ancak bizzat oy istediği İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığı ortalığa döküldü!
Özel boynunu büktü! U döndü! "Aslında öyle demek istemedim" deyip kendi tezini çürüttü! Vatandaşı güldürdü. Yapay zekayı düşündürdü! Sonunda ChatGPT bile "Bu kadarına benim yazılım yetmez" deyip çöktü!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" dedi...
Ancak Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda dostunun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.
Bu skandala yenileri de eklendi. Özel, 2018'de bedelli uygulamasına destek vermişti.
Hatta devletin para desteğinde bulunması gerektiğini savunmuştu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da Özel'in sözlerine tepki gösterdi.
"Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar tek bir kelime edemez" dedi.