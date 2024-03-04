Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...

"RAYLI SİSTEMİ 5 YILDA 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında ulaşım, deprem ve konut fiyatlarının geldiğini belirten Kurum, "İstanbul'daki trafik artık çile olmuş. Yılda 18 milyon turistin geldiği, araç sayısının her gün arttığı İstanbul'a yatırım yapmak zorundasınız. Birileriyle kirli pazarlıklarla bunu yapamazsınız. İstanbullular neden bu çileyi çekiyor? Metrobüs kuyruğunu görsem ve belediye başkanı olsam utanırım, sokağa çıkamam. Raylı sistemi 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 340 kilometreden 650 kilometreye çıkaracağız. Her ilçeye metro gidecek bir sistem yapacağız. İstanbul'un 2 yakasına 2 büyük tünel yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut İBB yönetiminin yeni bir tane bile tünel yapmadığını kaydeden Kurum, "122 kilometrelik tünelle alternatif bir yol oluşturuyoruz. Yerin altından hızlı bir şekilde gidilecek yol olacak. Bunların bittiğini hayal edin, Kilyos'tan çıkan bir vatandaşımız kesintisiz Büyükçekmece'ye kadar gidecek." dedi.