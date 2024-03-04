PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu'na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliğinden İstanbulluyu kurtarmaya kararlı olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bu kapsamda Cumhur'un  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul'da deprem riskinin altını çizerek mevcut İBB yönetiminin gerekli hazırlıkları yapmadığını söyledi. "İki günlük konsere 550 milyon TL harcamaya gelince var. Ama iş yapmaya, kentsel dönüşümü başlatmaya gelince yok, öyle mi?" diyen Murat Kurum "İstanbul’un mali kaynaklarını keyiflerince tüketen ve şehrimizi depreme hazırlamayan beceriksiz mevcut İBB yönetimi ile İstanbul bir saniye bile kaybedemez." ifadelerini kullandı. İşte Murat Kurum'un o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 00:30 Güncelleme 05 Mart 2024, 01:53
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kaldı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.

"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı.

Cumhur'un adayı Murat Kurum, 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.

Bu kapsamda İBB Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olunduğunu vurgulayan Kurum, "Biz istiyoruz ki İstanbul'daki riskli bina stokunu bir an önce bitirelim. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu farkındalığıyla daha önce başardığımız gibi İstanbul'u da deprem konusunda hazırlıklı hale getireceğiz. İstanbul, deprem konusunda sempozyum yapmaktan ileri gidemeyen anlayışa teslim olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, depreme ilişkin tedbirler alınarak yaşanması gerektiğini dile getirerek, "Deprem bugün terörle mücadele kadar önemli bir konudur. Biz de projelerimizi, hayallerimizi ortaya koyduğumuzda en önemli gündem maddemiz deprem." şeklinde konuştu.

"VATANDAŞINIZ İÇİN DERTLİ OLURSANIZ HER ŞEY YAPILIR"
Kurum, muhalefetin, İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilgili son 5 yılda hiçbir proje ortaya koyamadığına işaret ederek, şöyle konuştu: "650 bin konut İstanbul'da dönüştürülmemeli.' diye düşünen bir belediye başkanı şu anda var. Kentsel dönüşümün mahalle mahalle yapılması gerektiğini biz söylerken, bugünkü liyakatsiz belediye başkanı hiçbir şey yapmadı. Bu anlayış, 'İstanbul'da deprem olsun ve insanlar bu riskli binalarda yaşasın.' demektir. Biz, nüfusu arttırmadan yerinde konutları dönüştürelim diyoruz. Yapmak isteyeni de eleştiriyorlar, 'Kaynak bulamazsınız.' diyorlar. Biz kaynak bulduk, asrın felaketinde 3 ayda 89 bin konutun inşası başladı. İstenirse yapılır, siz vatandaşınız için dertli olursanız her şey yapılır. "

"TOKİ İLE KAYNAK ÜRETTİK"
Kurum, kaynakları en iyi şekilde kullandıklarının ve TOKİ ile kaynak ürettiklerinin altını çizerek, "İstanbul'a 5 yılda 1 litre su gelmemiş. Sonra da bizim projeleri karalamak diz boyu. Eğer İstanbul'da Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. köprümüz, Kuzey Marmara Otoyolu yapılamasaydı neler olurdu?" dedi.

Murat Kurum, 100 bin sosyal konut için 16 Nisan'da başvuruları alacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"KİPTAŞ eliyle yarısı bizden 300 bin konut yapacağız. Biz 250 bin konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'da 100 bin konutu neden yapacağız. Memurların İstanbul'dan beklentileri var. Bu konutlar kentsel dönüşüm yapılan binalardaki insanlarımıza düşük kiralı olarak verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilgili bakanlarımızdan destek alacağım. İstanbul için ne gerekiyorsa yapacağım."

"RAYLI SİSTEMİ 5 YILDA 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"
İstanbul'un en önemli sorunlarının başında ulaşım, deprem ve konut fiyatlarının geldiğini belirten Kurum, "İstanbul'daki trafik artık çile olmuş. Yılda 18 milyon turistin geldiği, araç sayısının her gün arttığı İstanbul'a yatırım yapmak zorundasınız. Birileriyle kirli pazarlıklarla bunu yapamazsınız. İstanbullular neden bu çileyi çekiyor? Metrobüs kuyruğunu görsem ve belediye başkanı olsam utanırım, sokağa çıkamam. Raylı sistemi 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 340 kilometreden 650 kilometreye çıkaracağız. Her ilçeye metro gidecek bir sistem yapacağız. İstanbul'un 2 yakasına 2 büyük tünel yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut İBB yönetiminin yeni bir tane bile tünel yapmadığını kaydeden Kurum, "122 kilometrelik tünelle alternatif bir yol oluşturuyoruz. Yerin altından hızlı bir şekilde gidilecek yol olacak. Bunların bittiğini hayal edin, Kilyos'tan çıkan bir vatandaşımız kesintisiz Büyükçekmece'ye kadar gidecek." dedi.

"250 BİN ARAÇLIK YENİ OTOPARKI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Kurum, vatandaşın evinin önüne ücret ödemeden aracını park edeceğini vurgulayarak, 250 bin araçlık yeni otoparkı hayata geçireceklerini söyledi.

Üstü yeşil alan, altı otopark olan projeyi gerçekleştireceklerini belirten Kurum, okullara otopark yapacaklarını ve okula gelen öğretmen ile velilerin araçlarını buralara park edebileceklerini kaydetti.

Kurum, tek sistemden taksiyi yöneteceklerine dikkati çekerek, "Şu anda birçok uygulama var, biz bunu tek çatı altında toplayacağız. Oldu ya taksiden istediğiniz verimi alamadınız, ödül ve ceza uygulaması getireceğiz. Gerekirse men edeceğiz. Bir yandan taksicilerimize eğitim vereceğiz. Taksicilerin de güvenliğini düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

"SEN ÖNCE KİRLİ İTTİFAKLARININ HESABINI VER"
CHP ile DEM Parti arasındaki ittifakın kimlerle nasıl olduğunu milletin bildiğini kaydeden Kurum, "Aynı geçmişte olduğu gibi bakanlıkları paylaşmışlardı. Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey gördü mü bu millet? Devlet Bey, 'Sizin de bu noktada bir talebiniz var mı?' diye sorulduğunda, 'Bu millet sizi seçti, sizin yönetmeniz ve bizim uymamız gerekir.' diye yanıt verdi." şeklinde konuştu

Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Tek millet, tek devlet" söylemiyle ilgili yaklaşımına değinerek, şunları kaydetti: "Sen git önce kendini özgürleştir, sen ne demek istiyorsun? Sen önce kirli ittifaklarının hesabını ver. Böyle bir aşağılık bakış açısı olamaz. Sen git o büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla. Gelip bize akıl verme. Kendi menfaatin için her türlü kirli ilişkiye giriyorsun sonra bizim 'tek millet, tek devlet' dememizden mi rahatsız oluyorsun. Özgür Özel, bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızı hedef aldı, kendi belediye başkan adayları bedelli askerlik yapmış kişiler. "

"REKLAMA GELİNCE VAR, ALGIYA GELİNCE VAR"
"Reklama gelince var. Algıya gelince var. Reklam bütçesini deprem bütçesinden 2 katı harcamış bir yönetim var. Bu anlayıştan siz ne beklersiniz, bu anlayış zaten İstanbul'da deprem olsun ve insanlar bu riskli binalarda yaşasın demektir. Biz nüfusu arttırmadan yerinde konutları dönüştürelim diyoruz. Yapmak isteyeni de eleştiriyorlar, kaynak bulamazsınız diyorlar." dedi.

Murat Kurum, seçim yarışında geriden başladıklarını ancak şu an 1,5-2 puan öne geçtiklerini belirterek, tüm İstanbulluların oyunu alarak büyük bir zafer kazanacaklarını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
Trabzonspor’un 3 maçlık serisi Alanya’da son buldu!
MHP lideri Bahçeli’den Gazze mesajı: Bıçak kemiğe dayandı
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları
SON DAKİKA