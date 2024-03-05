Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarından satır başları: Türkiye ve Türk milleti Filistin davasına her zaman destek vermiş, Filistin'in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. Değerli kardeşim en son geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Filistin'deki son durumu etraflıca ele aldık. 7 Ekim'den bu yana masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda 32 bine yakın Filistinli şehit oldu. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Filistinli günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor.





"APAÇIK BİR SOYKIRIM UYGULANIYOR"

Tam 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Bine yakın yaralı ülkemizin değişik hastanelerinde tedavi görmeye devam ediyor. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri hem damla kanın hesabını hukuk ve mahşeri vicdan önünde mutlaka verecektir.

Alınan tedbir kararına rağmen İsrail yönetimi kadın çocuk demeden kardeşlerimizi öldürmeyi, gıda sırası beklerken sivilleri katletmeyi sürdürmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının en büyük sebebi Batılı güçlerin Holokost'taki günahlarından dolayı İsrail'e verdiği destektir.