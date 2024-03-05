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Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasi, Külliye'deki kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in ve ortaklarının işledikleri suçların bedelini ödeyeceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Döktükleri her damla kanın mutlaka hesabını verecekler" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 07:44 Güncelleme 05 Mart 2024, 22:20
Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasi, Külliye'deki kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan ve Filistin Başkanı Abbas'tan önemli açıklamalar!



İşte Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarından satır başları:

Türkiye ve Türk milleti Filistin davasına her zaman destek vermiş, Filistin'in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. Değerli kardeşim en son geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Filistin'deki son durumu etraflıca ele aldık. 7 Ekim'den bu yana masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda 32 bine yakın Filistinli şehit oldu. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Filistinli günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor.



"APAÇIK BİR SOYKIRIM UYGULANIYOR"
Tam 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Bine yakın yaralı ülkemizin değişik hastanelerinde tedavi görmeye devam ediyor. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri hem damla kanın hesabını hukuk ve mahşeri vicdan önünde mutlaka verecektir.

Alınan tedbir kararına rağmen İsrail yönetimi kadın çocuk demeden kardeşlerimizi öldürmeyi, gıda sırası beklerken sivilleri katletmeyi sürdürmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının en büyük sebebi Batılı güçlerin Holokost'taki günahlarından dolayı İsrail'e verdiği destektir.


"GAZZE'DE SAHRA HASTANESİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Yaptığımız her görüşmede her yurt dışı ziyaretimizde işgal edilmiş Filistin topraklarındaki İsrail saldırıları gündemimizin ilk sırasında yer almıştır. Gazze'deki bir sahra hastanesini kurulması için çalışmalarımız devam ediyor. Sözde yerleşimciler adı verilen, aslında Filistinlilere ait topraklara çöken, çalan gaspçıların eylemleri çözümün önündeki en büyük engellerden biridir.


GARANTÖRLLÜK AÇIKLAMASI
Türkiye olarak bu bağlamda garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu açıkladık. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İsrail'in zulmüne verilecek en güzel cevaplardan biri Filistinliler arası birliğin ve beraberliğin sağlanmasıdır. Bu anlamda da üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya yönelik her türlü gayreti desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.

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