Son dakika: İstanbul Sultanbeyli’de durakta durmayan İETT şoförü kendisini uyaran kadına saldırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul'un ulaşımının çekilmez hali yetmezmiş gibi bir de İETT şoförlerinin vukuatları ile karşılaşmaya başladık.

"Psikolojim bozuldu" diyerek şoför koltuğundan kalkanları da gördük, kontrolü kaybedip duraklara dalanı da. Bugün sosyal medyaya düşen bir görüntü ise artık İstanbullunun canının tehlikede olduğunun kanıtı oldu.

Sultanbeyli'de İETT şoförü durakta durmadığını öne sürerek kendisiyle tartışan yolcuya saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.