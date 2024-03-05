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Son dakika: İstanbul Sultanbeyli'de durakta durmayan İETT şoförü kendisini uyaran kadına saldırdı

Son dakika haberleri... Hemen hemen her gün kaza ya da arıza haberleriyle karşımıza çıkan İETT bu kez şoför skandalı ile gündeme düştü. İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT şoförü, durakta durmayınca yolcu ile arasında tartışma çıktı. İETT şoförü, seyir halindeyken kendisini uyaran kadın yolcuya vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 16:20 Güncelleme 05 Mart 2024, 16:50
Son dakika: İstanbul Sultanbeyli’de durakta durmayan İETT şoförü kendisini uyaran kadına saldırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul'un ulaşımının çekilmez hali yetmezmiş gibi bir de İETT şoförlerinin vukuatları ile karşılaşmaya başladık.

"Psikolojim bozuldu" diyerek şoför koltuğundan kalkanları da gördük, kontrolü kaybedip duraklara dalanı da. Bugün sosyal medyaya düşen bir görüntü ise artık İstanbullunun canının tehlikede olduğunun kanıtı oldu.

İETT şoförü kendisini uyaran kadına saldırdı

Sultanbeyli'de İETT şoförü durakta durmadığını öne sürerek kendisiyle tartışan yolcuya saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, kadın yolcu ineceği durağa gelmeden önce otobüsün düğmesine bastı.

İETT şoförü durakta durmadan ilerlemeye devam etti ve güzergahının dışına çıktı. Şoförü uyarmak için yanına giden yolcu ile şoför tartıştı.

Kendisinin cep telefonu kamerasına kaydedildiğini gören şoför seyir halindeki otobüste koltuğundan kalkarak kadının eline vurdu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcu polise giderek şoförden şikayetçi oldu.

4 YILDA EKREM İMAMOĞLU'NUN 5 YILI
2019'da İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İstanbul'da resmen fetret devrini başlattı.

16 MİLYON İSTANBULLU MAĞDUR OLDU
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İETT ve metro arızaları, yandaşa verilen ihaleler, siyasi gelecek planı uğruna ikinci plana itilen İstanbul ve bitmek bilmeyen tatiller...

Ekrem İmamoğlu kayaktaEkrem İmamoğlu kayakta

İstanbul'u sel götürürken Fethiye'de deniz, kum güneş keyfi yapan, Megakent kar esareti altındayken 2023 çıkarları için büyükelçilerle balıkçı köşelerinde fiskos yapan deprem için Elazığ'a gidip hemen Palandöken'de kayak keyfine geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplumun her kesiminden büyük tepki gördü.

Ekrem İmamoğlu tatildeEkrem İmamoğlu tatilde

4 DAKİKADA EKREM'İN 5 YILI
İmamoğlu'nun geride bıraktığı 5 yıl bir sosyal medya kullanıcısı tarafından 4 dakikaya sığdırıldı. "Bir İstanbul Kurgusu" başlığıyla paylaşılan video İstanbullu'nun yaladığı mağduriyetten kesitler sundu.

İşte o video:

4 dakikada Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılı!

MURAT KURUM'DAN TEPKİ
Söz konusu videoyu alıntılayan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir." ifadelerini kullandı.

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