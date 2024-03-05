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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 17 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 51 şüpheli yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:34 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:55
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 17 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

'BOZDOĞAN-7' Operasyonu ile 51 şüpheli yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 51 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Çalışmaları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

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