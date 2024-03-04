Çanakkale’deki 4.9 deprem büyük İstanbul depremini etkiler mi? Çanakkale depremi hangi fay hattında? Son dakika uzmanların açıklamaları...

"Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde.Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı. "

Depremin merkez üssü

"İSTANBUL İÇİN BİR TEHLİKE OLUŞTURMAZ"

Bölgede meydana gelen sarsıntıların deprem fırtınası olduğunu söyleyen Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise deprem ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Uzunca bir süredir bölgede oluyor. Bunu bir deprem fırtınaları olarak adlandırmak yanlış olmaz. Deprem fırtınaları yıkıcı deprem üretmezler, küçük depremler oluşturmazlar. Bu bölgede yıkıcı deprem oluşturacak bir deprem fay olmadığını biliyoruz. Bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum."