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Çanakkale'deki 4.9 deprem büyük İstanbul depremini etkiler mi? Çanakkale depremi hangi fay hattında? Son dakika uzmanların açıklamaları...

Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedildi. Bu durumun ardından vatandaşlar Çanakkale depreminin hangi fay hattında olduğunu ve Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğini araştırmaya başladı. İşte Çanakkale depreminin ardından tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 21:43 Güncelleme 04 Mart 2024, 22:17
Çanakkale’deki 4.9 deprem büyük İstanbul depremini etkiler mi? Çanakkale depremi hangi fay hattında? Son dakika uzmanların açıklamaları...

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yaratırken, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

ÇANAKKALE DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy merak edilen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Prof.Dr. Şükrü ErsoyProf.Dr. Şükrü Ersoy

"KUZEY ANADOLU FAYI İLE İLGİLİ DEĞİL"

"Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var."

"GÜNEY KISMINI İHMAL ETTİK"

"Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde.Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı. "

Depremin merkez üssüDepremin merkez üssü

"İSTANBUL İÇİN BİR TEHLİKE OLUŞTURMAZ"

Bölgede meydana gelen sarsıntıların deprem fırtınası olduğunu söyleyen Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise deprem ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Uzunca bir süredir bölgede oluyor. Bunu bir deprem fırtınaları olarak adlandırmak yanlış olmaz. Deprem fırtınaları yıkıcı deprem üretmezler, küçük depremler oluşturmazlar. Bu bölgede yıkıcı deprem oluşturacak bir deprem fay olmadığını biliyoruz. Bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum."

Prof. Dr. Okan Tüysüz Prof. Dr. Okan Tüysüz

"Artçılar yaşamak mümkün, deprem fırtınası şeklide ise 5 üzerine çıkan depremlerin oluşması muhtemeldir. Çanakkale bütün Türkiye gibi depreme hazır olmayan şehrimiz. Ancak 5 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremin hasar vermesini beklemem. Sığ bir deprem olduğu için İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar, güneyde İzmir'de hissedildi. 200 km bir çember içerisinde hissedildi. Bu depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmayacağının da altını çizelim."

Son dakika: İstanbulda hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERSon dakika: İstanbulda hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Son dakika: İstanbul'da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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