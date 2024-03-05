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Instagram çöktü mü? 5 Mart 2024 Instagram-Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Son dakika erişim sorunu...

Son dakika Instagram çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 5 Mart 2024 tarihinde, popüler sosyal medya platformu Instagram, beklenmeyen bir çöküşle karşılaştı ve milyonlarca kullanıcı platforma erişimde zorluk yaşamaya başladı. Kullanıcılar, Instagram'a giriş yapmaya çalıştıklarında karşılaştıkları akış yenileme sorunu nedeniyle içeriklere ulaşmakta güçlük çekiyor. Peki, Instagram - Facebook neden çöktü? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 18:46 Güncelleme 05 Mart 2024, 18:46
Instagram çöktü mü? 5 Mart 2024 Instagram-Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Son dakika erişim sorunu...

Son dakika Instagram çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin günlük yaşamında vazgeçilmez bir rol oynayan sosyal medya devi Instagram, 5 Mart 2024 tarihinde ani bir çöküşle sarsıldı.

5 MART 2024 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcıları, ana sayfayı güncelleme girişimlerinde bulunduklarında erişim problemleriyle karşılaştılar.

Aynı sorunun Facebook'da da görülmesinin ardından arızanın META kaynaklı olabilceği düşünülüyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

INSTAGRAM UYGULAMASI AÇILMIYOR NE YAPMALIYIM?

📲 Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

📲 Uygulamalar ve bildirimler Uygulama bilgisi veya Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

📲 Google Play Store'a dokunun.

📲 Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

📲 Depolama alanını temizle Tüm verileri temizle Tamam'a dokunun.

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