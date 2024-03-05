Başkan Erdoğan’ın harekat sinyali sonrası uzman isim canlı yayında açıkladı: Nokta operasyonlar nereye yapılacak? Asıl yumruk terör hamilerine inecek





BÖLGEYİ KARIŞTIRAN 6 ÜLKE



Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, bölgede 6 devletin varlığına dikkat çekti. Ağar "Öncelikli olarak 3 tane ülkenin ismini saymak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ABD, bir tanesi Rusya bir tanesi de İran. ABD eksenine İngiltere ve Fransa'yı da eklemek gerekiyor. Sahada fiili olarak varlığı olan başat ülkeler bunlar. Gerginliğin muhatabı olarak tanımlanan ülkelerin öncelikli olarak bunlar olduğunu düşünüyorum. İsrail'in son dönemde yapmış olduğu açıklamalar da bunu teyit eder nitelikte bir 6'ıncı muhatabı da dile getirmekte fayda var." dedi. Başkan Erdoğan'dan Irak'a harekat sinyali! Güvenlik uzmanı yorumladı: ''O kartları ellerinden almak lazım'' Türkiye'nin hava harekatı, SİHA akımları ve kara harekatıyla bölgede hakimiyet sağlaması gerektiğini belirten Ağar, "Alan hakimiyetini ellerinden almak bir kara harekatının konusu. Yakın zamanda yapmış olduğumuz hava harekatlarıyla birlikte istismar etmiş oldukları altyapı dahil olmak üzere ciddi anlamda bir darbe vuruldu zaten. Ama onların alan hakimiyetini elinden almadı." ifadelerini kullandı. Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABDden PKK/YPG/SDGye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD'den PKK/YPG/SDG'ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var ABD'DEN PKK'YA YENİ DESTEK ABD'nin PKK'ya yaptığı ziyaret ve desteklerle ilgili de konuşan Ağar, "PKK'nın elindeki en büyük silah DAEŞ kartı hala. Kökeninde ne var temelinde ne var? El-Hol Roj Kampı başta olmak üzere DAEŞ'lileri tuttukları 20 civarındaki hapishane var. Biz kontrol ediyoruz diyorlar. Bu büyük bir yalan. Bu yalan üzerinden orada bir teröristan alanını elinde tutuyor. 30-40 km'lik bir alan. Nereler? Ayn-el Arab başta olmak üzere Menbiç başta olmak üzere Tel Rıfat başta olmak üzere Fırat'ın doğusundaki alanlar. Yani Kamışlı merkezli Amude-Derbesiye-Kahtaniye hattı. Bu alanlar şu an PKK'nın istismar etmiş olduğu alanlar. Bu alanlarda bir kontrole ihtiyaç kesinlikle var. Çünkü Kürt etnik kimliğinden güç ürettiği alanlar buralar." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ TEHDİT ALANI VAR Bölgede iki tehdit alanı olduğunu ifade eden Ağar, "Özellikleri farklı. Bir tarafta PKK terör örgütünü kendisini en güçlü hissettiği en iddialı hissettiği ve bütün coğrafyayı etkilediği dağlık alan yani Irak'ın kuzeyindeki dağlar. Öte tarafta da bir terör devleti kurmak üzere kendisine bahşedilen yaklaşık 40 bin kilometrekarelik konvansiyonel Suriye toprağı. Bu iki alanı da zikretti Başkan Erdoğan. Öncelik Irak tarafında mı Suriye tarafında mı yoksa ikisi beraber mi? Hazırlığımız var dedi. Türkiye bir hazırlık içerisinde. Bunu Cumhurbaşkanı dile getiriyor. Akla Gara geliyor." dedi. BİR TEK MEHMETÇİK GİRDİ! MAĞARALARI BAŞINA ÇÖKERTTİ Türkiye'nin terör örgütünün kurtarılmış dediği bölgelere girdiğini belirten Ağar, "Irak tarafının şöyle bir özelliği var. Dünyanın en zor mücadele biçimi orası. Öteki taraftaki bir kara harekatının konusu ama Irak tarafı dünyada en zor mücadele biçimi. Ama bunun da bir karşılığı var. Siz Gara'yı da düşürdüğünüz zaman ne oluyor? PKK'nın ben burada devlet kurdum burasını kurtarılmış bölge ilan ettim buraya hiç kimse giremez dediği alanı elinden almış oluyorsunuz. PKK zaten niye çıldırdı? Hakurk'ta Zap'ta Avaşin'de Haftanin'de niye çıldırdı? Burası benim kurtarılmış bölge ilan ettiğim dediği yerler. Kimse giremez dediği yerler. Dediği de doğruydu. Bir tek Mehmetçik girdi. Girmekle kalmadı bir mağara konsepti olarak tanımlamış olduğu bel bağladığı konsepti tepesine geçirdi mağaraları başına çökertti. Bunu çok büyük zorluklarla yaptı Türk Mehmetçiği." şeklinde konuştu.

"YENİ NESİL BİR OYUN GELİŞTİRDİ"



"PKK şunu sorguluyor. En güçlü olduğumuz yerde bizi ezen Türkiye, Süleymaniye ekseninde bize ne yapmaz Suriye tarafında ne yapmaz?" değerlendirmesinde bulunan Ağar sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Onları engelleyenin PKK olmadığını biliyor PKK. ABD, Rusya, İran onlarla girişilmiş olduğu anganjmanlar ve onların himayesi. PKK'nın varlığının artık onlara bağlı olduğunu biliyor. O yüzden yeni nesil bir oyun geliştirdi. Bunların içerisinde ne var? Elindeki kartı kozu o." "O KARTLARI ELLERİNDEN ALMAK LAZIM" "ABD'nin Rusya'nın ve İran'ın PKK'yı desteklemesine neden olan kartları ellerinden almak lazım. Bir de bunu artık İsrail'i eklemlemek lazım. Çünkü son dönemde Türkiye'yi tahrik edici çok cümleler kurdu." Başkan Erdoğandan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN