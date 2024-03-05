Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'ne yönelik soru üzerine "8 Mart'ta Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın da katılacağı çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. 'Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar' temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte 2024-2028 yıllarını kapsayan 2'nci Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.





Söz konusu belge ve plana ilişkin Bakan Göktaş, "Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hazırladık. Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz. Söz konusu eylem planı ile Türkiye Yüzyılı'nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'HAFTA SONU ABD'YE GİDECEĞİZ'

Göktaş, soru üzerine hafta sonu ABD'ye gideceğini belirterek, "Kadınlar Haftası kapsamında New York'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılacağız. Orada, ülkemizin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacağız. İkili görüşmeler yapacağız. BM çatısı altında yan etkinlikler de düzenleyeceğiz. Türkiye'nin 'kimseyi geride bırakmayan' sosyal hizmet konusundaki bakış açısını BM platformunda diğer ülkelerle paylaşacağız. Bununla birlikte ülke beyanımızı gerçekleştireceğiz. BM çatısı altında çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarını ele alacağımız uluslararası kuruluş ve ülke temsilcilerini davet ettiğimiz bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. Kadınları ve çocukları konuşurken elbette ki Filistin'den de bahsedeceğiz. Her türlü platformda Filistin'i, Gazze'yi gündeme getirmeye devam ediyoruz. Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu konuyu ne kadar çok kamuoyu gündemine taşıyabilirsek o kadar farkındalık oluşacağını biliyoruz. Ayrıca bu vesileyle ikili görüşme fırsatı bulduğumuz muhataplarımızla ülkemizin güncel konulardaki perspektifini de paylaşacağız" diye konuştu.