Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar: "Irak sınırındaki terör bu yaz bitecek"





Geçtiğimiz yıl dünyanın 185 ayrı ülkesine 230 çeşit savunma sanayii ürünü satarak 5,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Geçen yıl sadece İHA ihracatı 1 milyar 800 milyon dolara ulaştı. Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Filistin topraklarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır. İslam aleminin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

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