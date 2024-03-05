Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar: "Irak sınırındaki terör bu yaz bitecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.
Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir "teröristan" ile dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var.
Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örnekleriyle anlattım. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek çalışanlarımız ve emeklilerimizin gelirini artıracağız. Hiçbir insanımızı darda bırakmayacağız.
Enflasyonla mücadelemizde henüz istediğimiz yere gelmedik ama kararlıyız. Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak bu defa da aynı başarıyı sergileyeceğiz. Enflasyon beklentilerinin giderek düşmesi mücadelemize olan inancın işaretidir.
Geçtiğimiz yıl dünyanın 185 ayrı ülkesine 230 çeşit savunma sanayii ürünü satarak 5,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Geçen yıl sadece İHA ihracatı 1 milyar 800 milyon dolara ulaştı. Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Filistin topraklarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır. İslam aleminin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.