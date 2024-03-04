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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: Son durumu nasıl? Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberleri... Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Destici hastaneye kaldırıldı. Başkan Erdoğan Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 14:22 Güncelleme 04 Mart 2024, 15:55
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: Son durumu nasıl? Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat'ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı makam aracının, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

▶️ BBP lideri Mustafa Destici'nin aracı su kanalına düştü! 4 yaralı!

4 YARALI VAR
Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve 2 kişi de yaralandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici.

Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BBP Genel Başkanı Destici'nin makam aracı kaza yaptı!

BBP Reşadiye İlçe Başkanı Kemal Seylek, Destici'nin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

DESTİCİ'NİN DURUMU NASIL
Seylek, "Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu minibüs, ilçe yakınlarında kaza yaptı. Başkanımızın durumu iyi. Tedavileri için Tokat'a sevk edildi." dedi.


Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesin'e görütüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Başkan Erdoğan seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaza geçiren Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar'a, aracın şoförü ve Sayın Destici'nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir. "

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