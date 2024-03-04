

Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesin'e görütüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Erdoğan seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaza geçiren Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar'a, aracın şoförü ve Sayın Destici'nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Sayın Destici tetkik ve tedavi için… pic.twitter.com/O1R5PyGMrI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar'a, aracın şoförü ve Sayın Destici'nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir. "