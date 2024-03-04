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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı: "Bitme noktasına geldi"

Son dakika haberi! Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ile kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir" dedi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 16:06 Güncelleme 04 Mart 2024, 16:20
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terörle mücadele mesajı: Bitme noktasına geldi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ile kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Güler, şunları kaydetti:

Küresel ve bölgesel düzeyde çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Son dönemde başta sizlerin ve kahraman silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum. Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.

"GÖZÜMÜZÜN DEĞMEDİĞİ, AYAĞIMIZIN BASMADIĞI YER BIRAKILMAYACAK"

Önümüzdeki süreçte şuana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hâkimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir.

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