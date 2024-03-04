Turgut Altınok’tan çiftçiye destek sözü: 500 litre mazot ve tohum desteği! | Mansur Yavaş’a tepki: Bir Türk milliyetçisi bunu söyleyebilir mi

Cumhur İtifakı Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Güdül ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
TARIMA DESTEK SÖZÜ: MAZOT VE TOHUM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Güdül'de yaptığı bir tane yapı var mı? Varsa hakkını verelim; ama bana söylenen, Güdül'e bir tane eser yapmadığı. Bu nasıl bir Ankaralılıktır? Güdül belediye başkanı az bir bütçeyle çok şey yaptı. Köylerin imarını yapacağız. Şu an köyde ev yapmak için 12 yerden izin alıyorsunuz. 12 yeri dolaşmaktan köylümüzü kurtaracağız, gelip belediyeden her işini halledecek. İnşaat, ruhsat harçları da sembolik olacak. Tarımı destekleyeceğiz. 500 litre mazot vereceğiz. 2 ton-5 ton arası tohum desteğinde bulunacağız. Türkiye'nin başkenti Ankara, tarımın da başkenti olacak" diye konuştu.