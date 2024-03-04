Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Hamza Dağ gençlere projelerini duyurdu: Ücretsiz doğal gaz, sınırsız ulaşım, 50 bin TL başarı ödülü...

1 NİSAN'DAN SONRA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ Toplantı sonunda bir gencin "AK Parti'ye İzmir'den oy çıkmaz. CHP'yi sevmesek de istemesek de yine CHP'ye oy vereceğiz gibi bir algı var. O algıyı nasıl kırmayı planlıyorsunuz" sorusuna Dağ, şöyle cevap verdi:

"Çalışıyoruz kardeşiz. Yani ben kendimi anlatıyorum. Projemi size anlatıyorum. Biz de hizmet etmek istiyoruz. Sonuç olarak İzmir'in de hizmete ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Asıl 1 Nisan'dan sonra çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Ben şunu bilirim. Sadece algıyla seçim kazanılmaz olgu da önemlidir. 'Sırf algı yapalım buradan netice alalım' diye bir şey olmaz. Asıl olguyu temele koyarsanız, algı onun üstünde bir anlam ifade eder. Ben gördüğünüz gibi somut projelerle derdimi anlatıyorum. İzmir'de yapacak projeleri anlatıyoruz.

Bizim derdimiz bu vakte kadar İzmir'e 12 yıl boyunca milletvekili olarak hizmet ettik. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmek istiyoruz. Bu derdimizi anlatacağız. Hayatta ben şunu bilirim. Halkın terazisi şaşmaz. Halkın terazisi Allah'ın izniyle doğru çekecek. 31 Mart'ta da doğru çekecek. Demokrasi gereği biz kendimizi anlatıyoruz. İnşallah da İzmir'de hemşehrilerimiz de teveccüh gösterecektir."