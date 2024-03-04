Son dakika: Bakırköy-Kirazlı metro hattında sona doğru! Bakan Uraloğlu duyurdu: Testler tamam! Bakırköy-Kirazlı metrosunda hangi duraklar var?

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği, 'Bakırköy Kirazlı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarında sona geldiklerini ve hattın yakın zamanda açılacağını duyurdu.

İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN SON HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ

Uraloğlu, İstanbul'un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık.