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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bedelli askerlik sözlerine tepki yağdı!

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil” sözlerine tepki yağarken, bedelliler tokat gibi cevap verdi: Çankaya Belediye Başkan adayı yaptığınız avukatınız Hüseyin Can Güner de bedelli yaptı."

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:01
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bedelli askerlik sözlerine tepki yağdı!

Türkiye, Özgür Özel'in skandal sözlerine sert tepki verdi:



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Bedelli askerlik yapanlara hain muamelesi yapmak kimsenin haddine değil. Tüm tepkilere rağmen aday gösterdiğin Çankaya adayın bedelli yapmışken.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank: Kanunla tanınmış bir haktan yararlanan vatandaşlarımızın vatan sevgisini sorgulamak 'dağdakilerin' oyunu bekleyen eş genel başkanın haddine mi?" Sosyal medya kullanıcıları da Özel'in eleştirdi:



Yusuf Alabarda: Bedelli askerlik sistemine karşı olabilirsiniz ama bu haktan faydalanan insanımıza hain muamelesi yapamazsınız. Merak ediyorum kaç CHP milletvekili, kaç CHP'li belediye başkanı, kaç CHP il ve ilçe başkanı askerliğini bedelli yaptı?

Tolgahan Erdoğan: Özgür Özel'in CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner'in askerliğini İskenderun'da bedelli yaptı. Oyunu istemiyor mu?



Engin Balım: Özgür Özel; artık CHP için bir beka sorunudur.

İris Cibre: Kılıçdaroğlu geri gelsin o derece! Sadece 4 senede 650 bin kişi bedelli yapmış. Yarısı evlenmiş olsa, etti size 975 bin seçmen. Adam, elinin tersiyle 1 milyon seçmeni sandıktan itiyor.

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