CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bedelli askerlik sözlerine tepki yağdı!





Engin Balım: Özgür Özel; artık CHP için bir beka sorunudur.



İris Cibre: Kılıçdaroğlu geri gelsin o derece! Sadece 4 senede 650 bin kişi bedelli yapmış. Yarısı evlenmiş olsa, etti size 975 bin seçmen. Adam, elinin tersiyle 1 milyon seçmeni sandıktan itiyor.

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