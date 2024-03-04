İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 organize suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

ELEBAŞLARI DAHİL 55 ŞÜPHELİ YAKALANDI





Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/7tnnH1kGLD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda Size Yer Yok ❗️

❌Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin:

📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

📌Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

📌Silahla kasten öldürmeye teşebbüs,

📌Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,

📌İş yeri ve ikamet kurşunlama,

📌Çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma,

📌Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme,

📌Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌6️⃣1️⃣ adet ruhsatsız tabanca,

📌3️⃣2️⃣ adet tüfek,

📌1️⃣.5️⃣ kg muhtelif uyuşturucu madde,

📌Çok sayıda mermi ve

📌Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza Taş Değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷