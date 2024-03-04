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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 organize suç örgütü daha çökertildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 08:17 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:07
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 organize suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

ELEBAŞLARI DAHİL 55 ŞÜPHELİ YAKALANDI

2 organize suç örgütü daha çökertildi



Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda Size Yer Yok ❗️

❌Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin:
📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
📌Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
📌Silahla kasten öldürmeye teşebbüs,
📌Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,
📌İş yeri ve ikamet kurşunlama,
📌Çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma,
📌Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme,
📌Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
📌6️⃣1️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌3️⃣2️⃣ adet tüfek,
📌1️⃣.5️⃣ kg muhtelif uyuşturucu madde,
📌Çok sayıda mermi ve
📌Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza Taş Değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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