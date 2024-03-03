Katil vahşete doymuyor! Soykırımcı İsrail yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı

Soykırımcı İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi 'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı 'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

Gazze 'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine, katil İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı 'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.





Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.