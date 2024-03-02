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CHP kodladı ChatGPT patladı! Haluk Levent'ten sonra Mert Fırat'a da teklif götürdüğü ortaya çıktı

CHP'nin Hatay'da, Haluk Levent'ten sonra Mert Fırat'a da teklif götürdüğü ortaya çıktı. Ama yine 'Hayır' cevabı aldı. Yapay zekaya danıştı. O da çare bulamadı! Mecburen Lütfü Savaş'a kaldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
CHP kodladı ChatGPT patladı! Haluk Levent’ten sonra Mert Fırat’a da teklif götürdüğü ortaya çıktı

CHP adaylarını yapay zekayla belirledi. Hatay'dan Lütfü Savaş'ı gösterdi. Ama eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine şarkıcı Haluk Levent'e gitti. Ancak reddedildi! Tekrar arayışa girdi.



Oyuncu Mert Fırat'a yöneldi. "Hatay adayımız sen ol" dedi. Fakat bir kez daha geri çevrildi.

CHP yine yapay zekadan akıl istedi! Belli ki o da error verdi! Dönüp dolaşıp Lütfü Savaş, aday gösterildi.

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