Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu: Bay Kibir Reklamoğlu: Sor bakalım niye yapmadım

AKLA ZİYAN ÇIKIŞ

Geçtiğimiz günlerde de Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'un 650 bin konut dönüştürme vaadine de karşı çıkan Ekrem İmamoğlu, akla ziyan bir çıkışla "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum" demişti.

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