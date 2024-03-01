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Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu: Bay Kibir Reklamoğlu: Sor bakalım niye yapmadım

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken 2019 yılında 100 bin konut dönüştürme sözü veren ancak bırakın sözünü tutmayı AK Partili belediyeleri bile engelleyen Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm hakkındaki tutarsızlıkları animasyon filmine konu oldu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkardığı Sözcü TV'yi konu alan animasyon filmi yandaş gazeteci İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'ın gerçekçi sorular sormaması da işlendi. Videoda Ekrem İmamoğlu'nun tutmadığı vaatlerine yer verilirken yapılan espriler izleyenleri güldürdü. Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm tutarsızlığının işlendiği animasyon filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 22:47 Güncelleme 01 Mart 2024, 23:06
Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu: Bay Kibir Reklamoğlu: Sor bakalım niye yapmadım

2019 yılında göreve gelirken 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren Ekrem İmamoğlu, geçen süreçte sözünü tutmamış hatta AK Partili ilçe belediyelerinin planladığı bazı projelere karşı da dava açmıştı.

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İmamoğlu Sözcü TV'de katıldığı bir televizyon programında 4.5 yıllık görev süresi boyunca ancak 9 bin 535 konut yapabildiğini açıklamış ancak yayına katılan KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt'un 2 bin 95 konut üretildiğini söylemesiyle yalanı ortaya çıkınca küplere binmişti.

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Söz konusu yayında Ekrem İmamoğlu'nun tavrı ve İsmail Saymaz ile Uğur Dündar'ın soruları çok konuşulmuştu.

Sağdan sola (İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Uğur Dündar)Sağdan sola (İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Uğur Dündar)

İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm yalanının ortaya çıktığı o yayın animasyon filmine konu oldu.

▶️ Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri alay konusu oldu!

İMAMOĞLU'NUN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇELİŞKİSİ
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır en kentsel dönüşüm konusunda verdiği vaatleri tutmamasına vurgu yapılan videoda yapılan espriler izleyenleri güldürdü.

"Sor bakalım niye yapmadım" başlığıyla yayınlanan animasyon filminde Ekrem İmamoğlu'nun yanıtsız yanıtları yer aldı.

Barış Yarkadaş tiplemesinin sorularına yanıt veremeyince provokatör ilan etmesi, Uğur Dündar ve İsmail Saymaz'ın yandaşlıktan vazgeçemeyip İmamoğlu'na gerçekçi sorular sormaması da animasyonun dalga konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren söz konusu animasyon filmi sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı yorum yağmuruna tuttu.

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AKLA ZİYAN ÇIKIŞ
Geçtiğimiz günlerde de Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'un 650 bin konut dönüştürme vaadine de karşı çıkan Ekrem İmamoğlu, akla ziyan bir çıkışla "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum" demişti.

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