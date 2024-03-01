Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu: Bay Kibir Reklamoğlu: Sor bakalım niye yapmadım

İMAMOĞLU'NUN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇELİŞKİSİ
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır en kentsel dönüşüm konusunda verdiği vaatleri tutmamasına vurgu yapılan videoda yapılan espriler izleyenleri güldürdü.
"Sor bakalım niye yapmadım" başlığıyla yayınlanan animasyon filminde Ekrem İmamoğlu'nun yanıtsız yanıtları yer aldı.
Barış Yarkadaş tiplemesinin sorularına yanıt veremeyince provokatör ilan etmesi, Uğur Dündar ve İsmail Saymaz'ın yandaşlıktan vazgeçemeyip İmamoğlu'na gerçekçi sorular sormaması da animasyonun dalga konusu oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren söz konusu animasyon filmi sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı yorum yağmuruna tuttu.
AKLA ZİYAN ÇIKIŞ
Geçtiğimiz günlerde de Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'un 650 bin konut dönüştürme vaadine de karşı çıkan Ekrem İmamoğlu, akla ziyan bir çıkışla "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum" demişti.