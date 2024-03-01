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Son dakika: Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 20 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 21:56 Güncelleme 01 Mart 2024, 21:56
Son dakika: Muğla’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta aralarında çocuklarında olduğu 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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