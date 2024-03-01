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CHP’li Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na tepki AK Parti'ye teşekkür: "Yiğidi öldür hakkını yeme, tapu sorununu Murat Kurum çözdü"

Ataşehir'de CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun çözümsüzlüğe ittiği tapu sorununu AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum çözdü. CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy Mahallesi planlarının 5 yıldır çıkarılmadığını söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İlgezdi, mahalle planlarını Meclis'ten geçiren AK Parti'ye teşekkür etti, "Yiğidi öldür hakkını yeme" diyerek tapu sorununu Murat Kurum'un bakanlığı döneminde çözdüğünü dile getirdi.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 15:46 Güncelleme 01 Mart 2024, 16:23
CHP’li Battal İlgezdi’den Ekrem İmamoğlu’na tepki AK Parti’ye teşekkür: Yiğidi öldür hakkını yeme, tapu sorununu Murat Kurum çözdü

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir'de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy Mahallesi planlarının 5 yıldır çıkarılmadığını söyleyerek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

CHP'li Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na tepki



CHP'Lİ İLGEZDİ'DEN KURUM'A TEŞEKKÜR: YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME
Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy mahallesi planlarını Meclis'ten geçiren AK Parti'den Adnan Zeki Bostancı ve Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a teşekkür eden Battal İlgezdi, "Yiğidi öldür hakkını yeme" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat KurumCumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum

"TAPU SORUNUNU ONLAR (KURUM) ÇÖZDÜ"
Kendisine yöneltilen "Murat Kurum'un tapu sorununun çözümünde etkisi var mıydı?" sorusunu yanıtlayan İlgezdi, "Var kardeşim. İşte orada... Tapu sorununun bir kısmını onlar çözdüler" şeklinde yanıt verdi.



Böylelikle Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane trollerinin algıları gerçeklerin önüne geçemedi.


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