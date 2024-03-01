CHP’li Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na tepki AK Parti'ye teşekkür: "Yiğidi öldür hakkını yeme, tapu sorununu Murat Kurum çözdü"

CHP'Lİ İLGEZDİ'DEN KURUM'A TEŞEKKÜR: YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy mahallesi planlarını Meclis'ten geçiren AK Parti'den Adnan Zeki Bostancı ve Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum 'a teşekkür eden Battal İlgezdi, "Yiğidi öldür hakkını yeme" dedi.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi , Ataşehir'de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy Mahallesi planlarının 5 yıldır çıkarılmadığını söyleyerek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nu eleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum



"TAPU SORUNUNU ONLAR (KURUM) ÇÖZDÜ"

Kendisine yöneltilen "Murat Kurum'un tapu sorununun çözümünde etkisi var mıydı?" sorusunu yanıtlayan İlgezdi, "Var kardeşim. İşte orada... Tapu sorununun bir kısmını onlar çözdüler" şeklinde yanıt verdi.