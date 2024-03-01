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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze mesajı: "Katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır"

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla başlayan Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 15:28 Güncelleme 01 Mart 2024, 15:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda Gazze mesajı: Katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla başlayan Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir.

Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir.

Görüyoruz ki, Batı'nın onurlu insanları da bu vahşete (Gazze'deki) artık kayıtsız kalmıyor.

(Gazze için) İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı'nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda Gazze mesajı: Katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır
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