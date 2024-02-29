SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adnan Oktar hakkında çarpıcı gelişme! Kadın avukatlarla 500 saat görüşme yaptığı ortaya çıktı! Harekete geçildi

Cezaevinde 83 farklı avukatla 527 kez görüştüğü tespitinin ardından Erzurum Dumlu Cezaevi’ne sevk edilen Adnan Oktar şimdi de Van’a gönderildi. Oktar’ın, Erzurum’da da 30 günde 21 kadın avukatla 238 kez görüştüğü tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 08:08 Güncelleme 29 Şubat 2024, 09:39
Adnan Oktar hakkında çarpıcı gelişme! Kadın avukatlarla 500 saat görüşme yaptığı ortaya çıktı! Harekete geçildi

İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüşen Adnan Oktar, örgütsel faaliyet kapsamında görüşmeler yaptığının tespitinin ardından mahkeme kararıyla avukatlarıyla görüşmesine kısıtlama getirilerek Erzurum Dumlu Cezaevi'ne sevk edilmişti.

Kedicikler olarak anılan kadınlar ve Adnan OktarKedicikler olarak anılan kadınlar ve Adnan Oktar

Oktar'ın burada da 30 gün içerisinde 238 görüşme yaptığı, 21'inin kadın avukat olduğu tespit edildi.

Adnan Oktar ile görüşen tüm avukatların stajyer ve yeni mezun olduğu belirlenirken, bu görüşmelerin örgüte yeni eleman temini kapsamında yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan genç ve güzel avukatlara kurulan tuzağın belgelerine de ulaştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdığı Adnan Oktar'ın Silivri Cezaevi'nde 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüştüğü ortaya çıkmıştı. Suç duyurusunda bulunulmasının ardından mahkeme Oktar'ın avukatlarıyla görüşmesine kısıtlama getirmişti.

KADINLARLA 500 SAAT
Adnan Oktar'ın 2022 Eylül ve Ekim aylarında 40 günde 527 kez avukatla görüştüğü ve bu avukatlardan 63'ünün kadın, 20'sininse erkek olduğu belirlenmişti.

Adnan Oktar suç örgütünün avukat devşirme sistemi.Adnan Oktar suç örgütünün avukat devşirme sistemi.

Genç kadın avukatlarla 500 saat, erkeklerle ise 62 saat görüştüğü tespit edilmişti. 2023 yılı Şubat ve Mart aylarındaysa Oktar'ın 238 ziyaretçisinin olduğu, vekâletsiz avukat sayısının ise 209 olduğu öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; ziyaret eden kadın avukat sayısı 21, erkek avukat sayısı ise 8 oldu. Kadın avukatlarının tamamının yeni mezun ve stajyer olması dikkat çekti. Örgütün önce avukat ilanı verdiği, aralarından güzel olanları seçtiği ve cezaevindeki görüşmelerin ardından örgüte kazandırdığı belirlendi.

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasının şeması çıkarıldı | Elvan Koçakın avukatı duruşma salonunda yaşananları Korkunç diyerek anlattı: Adnan dayanamadı!Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasının şeması çıkarıldı | Elvan Koçakın avukatı duruşma salonunda yaşananları Korkunç diyerek anlattı: Adnan dayanamadı!

https://www.takvim.com.tr/galeri/yasam/operasyonunun-basinda-olan-isim-anlatti-adnan-oktar-kendi-agziyla-kurdugu-igrenc-tuzagi-itiraf-etmis-sen-bundan-vazgecsenhttps://www.takvim.com.tr/galeri/yasam/operasyonunun-basinda-olan-isim-anlatti-adnan-oktar-kendi-agziyla-kurdugu-igrenc-tuzagi-itiraf-etmis-sen-bundan-vazgecsen

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun’un TBMM’deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası
Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor
İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli | Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
Esnafa erken emeklilik: Düzenleme kimleri kapsayacak? Aylıklar ne zaman bağlanacak? Çalışma ne aşamada?
Adnan Oktar hakkında çarpıcı gelişme! Kadın avukatlarla 500 saat görüşme yaptığı ortaya çıktı! Harekete geçildi
Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu
Yaşlıya çift maaş: Ayda 11.112 TL! Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?
Fondaş Halk TV’de CHP’ye İzmir isyanı! Yandaş Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda
Fahiş fiyatta ortaklığa suçüstü! Rekabet Kurulu Ramazan fırsatçılarına geçit vermedi! Çalışanlara da ceza geliyor
Karanlık bilinçaltının dışa vurumu! CHP’li Ekrem İmamoğlu: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız
Önce ’APO’ya özgürlük böğürtüsü sonra ’Kürdistan’ çıkışı! DEM’li Tülay Hatimoğulları’ndan Batman mitinginde skandal sözler
Beşiktaş ZTK’da Konyaspor’u saf dışı bıraktı!
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında yine manşetleri süsledi I Övgüler yağdırdılar! Türkiye’nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı
CHP’de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel’e ’Savaş’ göndermesi
İkinci baharını yaşayacak Fadime Teyze stüdyoda çıldırdı! Esra Erol’da 65’lik kaçak damada büyük isyan: Beni peçete gibi kullanıp attın
SON DAKİKA