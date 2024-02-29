Adnan Oktar hakkında çarpıcı gelişme! Kadın avukatlarla 500 saat görüşme yaptığı ortaya çıktı! Harekete geçildi

Oktar'ın burada da 30 gün içerisinde 238 görüşme yaptığı, 21'inin kadın avukat olduğu tespit edildi.

Kedicikler olarak anılan kadınlar ve Adnan Oktar

Adnan Oktar ile görüşen tüm avukatların stajyer ve yeni mezun olduğu belirlenirken, bu görüşmelerin örgüte yeni eleman temini kapsamında yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan genç ve güzel avukatlara kurulan tuzağın belgelerine de ulaştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdığı Adnan Oktar'ın Silivri Cezaevi'nde 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüştüğü ortaya çıkmıştı. Suç duyurusunda bulunulmasının ardından mahkeme Oktar'ın avukatlarıyla görüşmesine kısıtlama getirmişti.