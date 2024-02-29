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2024 artık gün: 29 Şubat 2024 artık yıl mı artık gün nedir 2024 yılı kaç gündür 366 gün mü? Google sayfaya taşıdı

2024 yılı, dört yılda bir gerçekleşen ve Şubat ayının 29 gün çektiği özel bir yıl olma özelliğini taşımaktadır. Bu senenin Şubat ayının 29 çekmesi, onu bir artık yıl yapmaktadır. Peki, artık yıl nedir ve neden her dört yılda bir 29 Şubat tarihine sahip oluruz?

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:37 Güncelleme 29 Şubat 2024, 10:37
2024 artık gün: 29 Şubat 2024 artık yıl mı artık gün nedir 2024 yılı kaç gündür 366 gün mü? Google sayfaya taşıdı

Google Doodle yaptı! 2024 yılında yaşanacak olan artık yıl, takvimimizi ve mevsimlerimizi düzenleyen önemli bir olaydır. Google'ın bu özel gün için hazırladığı Doodle, artık yılın farkındalığını artırırken, bu özel yılın takvimimizdeki yerini ve önemini de vurgulamaktadır. Artık yıl uygulaması, zamanı daha doğru bir şekilde ölçmemizi sağlar ve mevsimlerin yıl içindeki dağılımının korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, 2024 yılı gibi artık yıllar, takvimimizin doğruluğunu ve güncelliğini korumada kritik bir role sahiptir. Peki, artık yıl nedir ve neden her dört yılda bir 29 Şubat tarihine sahip oluruz?

Google Doodle ile 29 Şubat 2024 Kutlaması

29 Şubat 2024, Google tarafından özel bir Doodle ile kutlanan bir tarih oldu. Bu, internet kullanıcılarının arama motorunu açtıklarında karşılaştıkları ve dört senede bir yaşanan özel bir durumu hatırlatan bir görseldir. Google'ın bu özel gün için hazırladığı Doodle, artık yılın ve bu yılın özelliğinin farkındalığını artırma amacı taşımaktadır.

Artık Yıl Nedir ve Neden Kutlanır?

Artık yıl, Miladi takvimde 365 gün yerine 366 günü barındıran özel bir yıldır. Bu ekstra gün, Şubat ayının sonuna, yani 29 Şubat'a eklenir. Artık yılın temel amacı, takvim yılını astronomik yıl ile uyumlu hale getirmektir. Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüş süresi 365 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olduğundan, her dört yılda bir eklenen bu ekstra gün sayesinde bu fark dengelenir.

2024 Yılı Artık Yıl mı?

Evet, 2024 yılı bir artık yıldır. Artık yıl hesaplaması, genellikle dört rakamının katı olan yıllarda yapılır. Bu hesaplama kuralına göre, 2024 yılı da bir artık yıl olarak kabul edilir ve bu nedenle Şubat ayı 29 gün çeker. Bu durum, mevsimlerin ve takvim yılının, Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüş süresiyle uyumlu kalmasını sağlar.

2024 Yılı Kaç Gündür?

2024 yılı, artık yıl olmasından dolayı 365 gün yerine 366 gün sürecektir. Bu ek gün, Şubat ayının 29. günü olarak takvime eklenmiştir. Artık yıl uygulaması sayesinde, takvim yılı ile astronomik yıl arasındaki küçük farklar her dört yılda bir dengelenmektedir.

Google Doodle, Google'ın ana sayfasında yer alan ve özel günler, önemli tarihler ve ünlü kişiliklerin doğum günleri gibi çeşitli olayları kutlamak amacıyla tasarlanmış özel, geçici logo değişiklikleridir. Google Doodle'lar, Google'ın yaratıcılığını ve teknolojiye olan tutkusunu yansıtan eğlenceli, aydınlatıcı ve bazen de eğitici tasarımlardır.

Google Doodle'ların Tarihçesi

Google Doodle'ların tarihi, 1998 yılına kadar uzanır. Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Burning Man Festivali'ne katıldıklarını göstermek için Google logosunun arkasına bir çöl figürü ekleyerek ilk "Doodle"ı yarattılar. Bu basit değişiklik, kullanıcılarına nerede olduklarını eğlenceli bir şekilde bildirmenin yanı sıra, Google'ın web sayfasını kişiselleştirme ve olaylara dikkat çekme potansiyelini de gösterdi.

Başlangıçta nadiren kullanılan Google Doodle'lar, zamanla daha sık ve daha çeşitli hale geldi. Google, dünya çapında çeşitli kültürel olayları, bilim insanlarını, sanatçıları ve mucitleri kutlamak için yüzlerce Doodle yayınladı. Doodle'lar artık sadece görsel tasarımlarla sınırlı kalmayıp, interaktif oyunlar, animasyonlar ve hatta kısa filmler içerebiliyor.

Nasıl Seçiliyorlar?

Google Doodle'lar, Google'ın içindeki bir ekip tarafından seçiliyor. Bu ekip, dünya genelinden gelen kullanıcı önerilerini değerlendiriyor ve hangi olayların bir Doodle ile kutlanacağına karar veriyor. Seçim sürecinde, kutlanacak olayın evrensel bir çekiciliğe sahip olması, eğitici bir değer taşıması ve Google'ın çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini yansıtması gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor.

Türkiye'den Doodle Örnekleri

Google, Türkiye'deki önemli günler ve ünlü Türk kişiliklerin anısına özel Doodle'lar hazırlamıştır. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü, çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi önemli milli günler bu özel tasarımlarla kutlanmıştır.

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