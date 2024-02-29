2024 artık gün: 29 Şubat 2024 artık yıl mı artık gün nedir 2024 yılı kaç gündür 366 gün mü? Google sayfaya taşıdı

Evet, 2024 yılı bir artık yıldır. Artık yıl hesaplaması, genellikle dört rakamının katı olan yıllarda yapılır. Bu hesaplama kuralına göre, 2024 yılı da bir artık yıl olarak kabul edilir ve bu nedenle Şubat ayı 29 gün çeker. Bu durum, mevsimlerin ve takvim yılının, Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüş süresiyle uyumlu kalmasını sağlar.

2024 yılı, artık yıl olmasından dolayı 365 gün yerine 366 gün sürecektir. Bu ek gün, Şubat ayının 29. günü olarak takvime eklenmiştir. Artık yıl uygulaması sayesinde, takvim yılı ile astronomik yıl arasındaki küçük farklar her dört yılda bir dengelenmektedir.

Google Doodle, Google'ın ana sayfasında yer alan ve özel günler, önemli tarihler ve ünlü kişiliklerin doğum günleri gibi çeşitli olayları kutlamak amacıyla tasarlanmış özel, geçici logo değişiklikleridir. Google Doodle'lar, Google'ın yaratıcılığını ve teknolojiye olan tutkusunu yansıtan eğlenceli, aydınlatıcı ve bazen de eğitici tasarımlardır.

Google Doodle'ların Tarihçesi

Google Doodle'ların tarihi, 1998 yılına kadar uzanır. Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Burning Man Festivali'ne katıldıklarını göstermek için Google logosunun arkasına bir çöl figürü ekleyerek ilk "Doodle"ı yarattılar. Bu basit değişiklik, kullanıcılarına nerede olduklarını eğlenceli bir şekilde bildirmenin yanı sıra, Google'ın web sayfasını kişiselleştirme ve olaylara dikkat çekme potansiyelini de gösterdi.

Başlangıçta nadiren kullanılan Google Doodle'lar, zamanla daha sık ve daha çeşitli hale geldi. Google, dünya çapında çeşitli kültürel olayları, bilim insanlarını, sanatçıları ve mucitleri kutlamak için yüzlerce Doodle yayınladı. Doodle'lar artık sadece görsel tasarımlarla sınırlı kalmayıp, interaktif oyunlar, animasyonlar ve hatta kısa filmler içerebiliyor.

Nasıl Seçiliyorlar?

Google Doodle'lar, Google'ın içindeki bir ekip tarafından seçiliyor. Bu ekip, dünya genelinden gelen kullanıcı önerilerini değerlendiriyor ve hangi olayların bir Doodle ile kutlanacağına karar veriyor. Seçim sürecinde, kutlanacak olayın evrensel bir çekiciliğe sahip olması, eğitici bir değer taşıması ve Google'ın çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini yansıtması gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor.

Türkiye'den Doodle Örnekleri

Google, Türkiye'deki önemli günler ve ünlü Türk kişiliklerin anısına özel Doodle'lar hazırlamıştır. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü, çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi önemli milli günler bu özel tasarımlarla kutlanmıştır.