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Askeri törenle karşılandı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltere'de Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İngiltere'de siyasi temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi. Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 18:27 Güncelleme 27 Şubat 2024, 18:27
Askeri törenle karşılandı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltere’de Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İngiltere'de Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Daha sonra iki bakan başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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