Üç ayda, 11 ilde 180 bin konutun inşasına başladıklarını belirten Kurum, "15 gün önce de konutlarımız teslim edilmeye başladı. Bu anlayışla, 1 Nisan'dan sonra da benim ağzımdan bir söz duyuyorsanız, o söylediğimiz projemizi, hayalimizi, her sözümüzü yerine getireceğiz. Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak, hiçbir sözümüzü sümen altı yapmayacağız." diye konuştu.

"Biz, İstanbul'a, İstanbullu kardeşlerimize, gerçek belediyecilik vadediyoruz. Sözlerin unutulduğu, belediye dışında başka işlerin peşinde koşulduğu bir belediyecilik vadetmiyoruz. Biz, 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerimizin ve her evin evladı olmaya, muradı olmaya talibiz. Bu anlayışla çalışacağız. Tozpembe bir tablo çizerek mevcut CHP'li belediyenin yaptığı gibi aldatan ve aldanan bir belediyecilik yapmıyoruz. Gerçek sorunlardan, gerçek çözümlerden bahsediyoruz. Nasıl yapılacağını Ekrem Bey'e öğreteceğiz."

Murat Kurum , mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm sürecinde vaatlerini yerine getirmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"TAM 1,5 MİLYON YUVA ŞU ANDA SAĞLIKSIZ DURUMDA"

İBB Başkanı adayı Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin bir an önce başlaması gerektiği belirtti.

İstanbul'un bir deprem şehri olduğuna, afetlere dirençli bir İstanbul inşa edeceklerine dikkati çeken Kurum, bu güzel şehirde 39 ilçede 7,5 milyon ev ve iş yeri bulunduğunu, tam 1,5 milyon yuvanın şu anda sağlıksız durumda olduğunu kaydetti.

Kurum, 600 bin yuvanın acilen ve bir dakika bile beklemeden dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır. Bizler annelerimizin, yavrularımızın umutlarını asla boşa çıkarmayacağız, İstanbul'u el ele hep birlikte dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.