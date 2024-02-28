CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu

BATTAL İLGEZDİ'DEN SKANDAL Kendi yerine aday gösterilen CHP'li Onursal Adıgüzel 'i sahneye çağıran Battal İlgezdi'ye bir vatandaş "Diğer belediye başkan adayları yok mu?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partili isimler her gün yeni bir skandala karışıyor.

İlgezdi ise Onursal Adıgüzel 'i kendisinin çağırmadığını iddia ederek , "Varsa buyursun gelsinler" dedi.

Battal İlgezdi'ye tepkisini sürdüren vatandaş, "Peşkeş çekiyorsunuz, haksız yere mağdur ediyorsunuz" ifadelerini kullanınca İlgezdi hakarete başvurdu.

"ŞEREFSİZ, HADSİZ, AHLAKSIZ"

Kendini eleştiren vatandaşa "şerefsiz" diye bağıran İlgezdi şu rezil ifadeleri kullandı:

"Sana kaç para verdiler lan? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekti? Kim peşkeş çekiyorsa o şerefsiz oğlu şerefsizdir, seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız adam, hadsiz adam, haddini bil. Şerefsiz burada bile oturmuyorsun. Seni kimin gönderdiğini biliyorum"