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CHP'li Battal İlgezdi'den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi büyük bir rezilliğe imza attı. CHP'nin yeni Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel'i sahneye davet eden Battal İlgezi kendisine "Diğer adayları neden davet etmediniz?" diye soran vatandaşla tartıştı. İlgezdi, "Sana kaç para verdiler ulan. Ahlaksız herif haddini bil. Hadsiz adam" diyerek bağırdı. İlgezdi'nin skandalı büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 13:20 Güncelleme 28 Şubat 2024, 13:35
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu

Cumhuriyet Halk Partili isimler her gün yeni bir skandala karışıyor.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gerçekleştirdiği bir konuşmada vatandaşa hakaretler savurdu.

CHP'li Battal İlgezdi'den büyük rezillik!

BATTAL İLGEZDİ'DEN SKANDAL
Kendi yerine aday gösterilen CHP'li Onursal Adıgüzel'i sahneye çağıran Battal İlgezdi'ye bir vatandaş "Diğer belediye başkan adayları yok mu?" diye sordu.

İlgezdi ise Onursal Adıgüzel'i kendisinin çağırmadığını iddia ederek, "Varsa buyursun gelsinler" dedi.

Battal İlgezdi'ye tepkisini sürdüren vatandaş, "Peşkeş çekiyorsunuz, haksız yere mağdur ediyorsunuz" ifadelerini kullanınca İlgezdi hakarete başvurdu.

"ŞEREFSİZ, HADSİZ, AHLAKSIZ"
Kendini eleştiren vatandaşa "şerefsiz" diye bağıran İlgezdi şu rezil ifadeleri kullandı:

"Sana kaç para verdiler lan? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekti? Kim peşkeş çekiyorsa o şerefsiz oğlu şerefsizdir, seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız adam, hadsiz adam, haddini bil. Şerefsiz burada bile oturmuyorsun. Seni kimin gönderdiğini biliyorum"

İLGEZDİ'YE TEPKİ YAĞDI
Salondan "Yuh" sesleri yüklenirken İlgezdi'ye sosyal medyadan tepki yağdı. İlgezdi'nin görüntülerini paylaşan TKP adayı da "Halkı oyuncağı gibi gören Battal İlgezdi karşısındakini azarlıyor. CHP'nin yeni adayı Onursal Adıgüzel ise bu saçmalığa sessiz kalıyor." diyerek CHP'ui eleştirdi.

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