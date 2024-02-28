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Son dakika: FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasına ilişkin görülen davada yeni gelişme! CHP’li Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası

FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasına ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. MİT TIR'ları görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin davada verilen kararı Yargıtay'ın bozmasının ardından dosyası ayrılarak yeniden yargılanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 'teröre yardım' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 12:43 Güncelleme 28 Şubat 2024, 13:47
Son dakika: FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin görülen davada yeni gelişme! CHP’li Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası

FETÖ'nün adliye, emniyet ve askeri yapılanmasının ortak organizasyonuyla devleti ve hükümeti zorda bırakmak için girişilen Hatay ve Adana'daki MİT'e ait TIR'ların durdurulması operasyonuna ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

GÜL'E 5 YIL HAPİS
Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, CHP'li Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında karar çıktı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir." dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Erdem GülEkrem İmamoğlu ve Erdem Gül

"ÖRGÜTE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME"
Gül'e "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.




DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat eden Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ise dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay, 9 Mart 2018'de yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Can Dündar'ın da sanık olarak yer aldığı dosyalara ilişkin yapılan yeniden yargılamada Erdem Gül'ün dosyası 7 Mayıs 2018'de ayrılmıştı.



Mahkeme heyeti, 16 Temmuz 2018'de "casusluk" suçundan beraat hükmü kurduğu Gül hakkında, 15 Mayıs 2019'da da "örgüte yardım" suçundan "düşme" kararı vermişti. Yargıtayın yeniden bozma kararı verdiği dosya, tekrar mahkemesine gönderilmişti.

Davaya yeniden bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Eylül 2023'te milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkı elde eden sanık Enis Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durmasına, Erdem Gül'ün dosyasının ise ayrılmasına yönelik karar almıştı.

Erdem Gül, 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den aday olduğu Adalar'da belediye başkanlığı seçimini kazanmış ve belediye başkanlığı yapmaya başlamıştı.

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