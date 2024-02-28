Son dakika: FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin görülen davada yeni gelişme! CHP’li Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası

FETÖ'nün adliye, emniyet ve askeri yapılanmasının ortak organizasyonuyla devleti ve hükümeti zorda bırakmak için girişilen Hatay ve Adana'daki MİT'e ait TIR'ların durdurulması operasyonuna ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı. Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir." dedi. Ekrem İmamoğlu ve Erdem Gül "ÖRGÜTE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME" Gül'e "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.







DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat eden Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ise dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay, 9 Mart 2018'de yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Can Dündar'ın da sanık olarak yer aldığı dosyalara ilişkin yapılan yeniden yargılamada Erdem Gül'ün dosyası 7 Mayıs 2018'de ayrılmıştı.