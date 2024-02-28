CHP yandaşı TELE 1'de Ramazan öncesi kirli provokasyon! Başrolde yine 'katıksız' Cihan Kolivar: "Oruç farz değil" dedi hakaret etti





Aynı Kolivar daha önce ekmeği "Aptal toplumların gıda maddesi" olarak tanımlamıştı.

Bu çerçevede Kolivar'ın Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi, Arnavutköy ve çevresinde yaşayan İstanbullulara üstü kapalı hakaret etmesi büyük tepki çekti.



DOSYASINI AÇTIK! SİCİLİ KİRLİ...

Takvim.com.tr, ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden, vatandaşı 'şeytan' olarak tanımlayıp orucun farz olmadığını öne süren Cihan Kolivar'ın dosyasını açtı.

İşte sizler için derlediğimiz detaylar;



Cihan Kolivar, geride bıraktığımız yıl yine TELE 1 ekranlarından ekmek fiyatları üzerinden manipülasyona girişmiş, ayan beyan yalan söyleyerek toplumun sinir uçlarına dokunmaya hedeflemişti.









KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI!

Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.



BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER

Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.