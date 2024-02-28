CHP yandaşı TELE 1'de Ramazan öncesi kirli provokasyon! Başrolde yine 'katıksız' Cihan Kolivar: "Oruç farz değil" dedi hakaret etti

Aynı Kolivar daha önce ekmeği "Aptal toplumların gıda maddesi" olarak tanımlamıştı.
Bu çerçevede Kolivar'ın Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi, Arnavutköy ve çevresinde yaşayan İstanbullulara üstü kapalı hakaret etmesi büyük tepki çekti.
DOSYASINI AÇTIK! SİCİLİ KİRLİ...
Takvim.com.tr, ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden, vatandaşı 'şeytan' olarak tanımlayıp orucun farz olmadığını öne süren Cihan Kolivar'ın dosyasını açtı.
İşte sizler için derlediğimiz detaylar;
Cihan Kolivar, geride bıraktığımız yıl yine TELE 1 ekranlarından ekmek fiyatları üzerinden manipülasyona girişmiş, ayan beyan yalan söyleyerek toplumun sinir uçlarına dokunmaya hedeflemişti.
KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI!
Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.
BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER
Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.
İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.
Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;
"İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda" ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.
AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ
Bir dönem CHP'de de siyaset yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.
EKMEĞE BİR HAKARET DAHA
"Bu kadar aptal, çok ekmek yemekten mi oluyor? Çünkü ekmek tüketimi 210 kiloya çıkmış. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir tüketim yok"
RİZE VE TRABZONLULARA 'CAHİL' SUÇLAMASI
Rizeliler ve Trabzonlular da hakaretlerden nasibini aldı. Kolivar, "Rize ve Trabzonlulardan bıktık çök cahil oluyorlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez" dedi.