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CHP yandaşı TELE 1'de Ramazan öncesi kirli provokasyon! Başrolde yine 'katıksız' Cihan Kolivar: "Oruç farz değil" dedi hakaret etti

CHP tarafından fonlanan TELE 1'de Ramazan ağzı skandal bir provokasyon icra edildi. Daha önce "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesi" diyen Cihan Kolivar isimli 'katıksız' zat, vatandaşı 'şeytan' olarak tanımlayıp orucun farz olmadığını öne sürdü. İstanbul'un deniz kenarındaki ilçelerini ayrı tutan Kolivar "Hani ben 'ekmek çok yer' diyordum ya işte... O vatandaştan orada çok var" diyerek Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi'de yaşayanlara üstü kapalı 'aptal' imasında bulunup hakaret etti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 12:30 Güncelleme 28 Şubat 2024, 13:04
CHP yandaşı TELE 1’de Ramazan öncesi kirli provokasyon! Başrolde yine ’katıksız’ Cihan Kolivar: Oruç farz değil dedi hakaret etti

CHP yandaşı TELE 1'de 11 ayın sultanı Ramazan'a günler kala ekmek ve pide üzerinden kirli bir provokasyon kayıtlara geçti.

Daha önce ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar yine 'katıksız' bir skandalla gündeme geldi.



Kolivar vatandaşı 'şeytan' olarak tanımladı, orucun farz olmadığını öne sürdü.

"Oruç farz değil" dedi hakaret etti



"ORUÇ FARZ DEĞİL"
Fondaş TELE 1'de kayıtlara geçen yayında Cihan Kolivar, "Türkiye'nin %80'i oruç tutmaz ama gelir pideyi yine yer! Oruç tutmak için paran olması lazım. Parası olmayana oruç farz bile değil bence" şeklinde rezil sözler sarf etti.



Kolivar'ın imza attığı skandal sadece bununla sınırlı değildi.

İLÇE İLÇE SAYDI... VATANDAŞA ÜSTÜ KAPALI 'APTAL' DEDİ
Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi, Arnavutköy'de yaşayanları örnek veren Kolivar, "Hani ben 'ekmek çok yer' diyordum ya işte... O vatandaştan orada çok var" dedi.



Aynı Kolivar daha önce ekmeği "Aptal toplumların gıda maddesi" olarak tanımlamıştı.

Bu çerçevede Kolivar'ın Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi, Arnavutköy ve çevresinde yaşayan İstanbullulara üstü kapalı hakaret etmesi büyük tepki çekti.

DOSYASINI AÇTIK! SİCİLİ KİRLİ...
Takvim.com.tr, ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden, vatandaşı 'şeytan' olarak tanımlayıp orucun farz olmadığını öne süren Cihan Kolivar'ın dosyasını açtı.

İşte sizler için derlediğimiz detaylar;

Katıksız provokasyon! Sicili kirli Cihan Kolivardan Ekmek 15 lira olacak yalanı: CHP yandaşı TELE 1den KJli algı operasyonuKatıksız provokasyon! Sicili kirli Cihan Kolivardan Ekmek 15 lira olacak yalanı: CHP yandaşı TELE 1den KJli algı operasyonu


Cihan Kolivar, geride bıraktığımız yıl yine TELE 1 ekranlarından ekmek fiyatları üzerinden manipülasyona girişmiş, ayan beyan yalan söyleyerek toplumun sinir uçlarına dokunmaya hedeflemişti.




KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI!
Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER
Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.



Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.



İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.

Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;




"İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda" ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.



AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ
Bir dönem CHP'de de siyaset yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.








EKMEĞE BİR HAKARET DAHA
"Bu kadar aptal, çok ekmek yemekten mi oluyor? Çünkü ekmek tüketimi 210 kiloya çıkmış. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir tüketim yok"




RİZE VE TRABZONLULARA 'CAHİL' SUÇLAMASI
Rizeliler ve Trabzonlular da hakaretlerden nasibini aldı. Kolivar, "Rize ve Trabzonlulardan bıktık çök cahil oluyorlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez" dedi.

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